Name
Price (Rs)
Change (Rs)
Change (%)
Volume (000s)
|Indo Thai Securities
|99.59
|-11.06
|-10.00%
|204.97
|Aastha Spintex
|74.60
|-8.28
|-9.99%
|6003.23
|Mohini Health & Hygiene
|35.15
|-1.85
|-5.00%
|3.00
|HRH Next Services
|25.65
|-1.35
|-5.00%
|34.50
|RSD Finance
|144.82
|-7.62
|-5.00%
|0.99
|National Standard (India)
|191.85
|-10.09
|-5.00%
|4.43
|Metalic Technoforge
|110.35
|-5.80
|-4.99%
|187.20
|Omfurn India
|59.95
|-3.15
|-4.99%
|18.00
|Indosolar
|327.60
|-17.20
|-4.99%
|55.60
|Coffee Day Enterprises
|32.40
|-1.70
|-4.99%
|176.92
|MVK Agro Food Product
|242.10
|-12.70
|-4.98%
|15.30
|GSM Foils
|126.10
|-6.60
|-4.97%
|26.50
|RFBL Flexi Pack
|83.15
|-4.35
|-4.97%
|3.00
|Jet Knitwears
|59.35
|-3.10
|-4.96%
|0.75
|Sumeet Industries
|17.28
|-0.90
|-4.95%
|120.60
|Aakaar Medical Technologies
|60.50
|-3.15
|-4.95%
|14.40
|Polysil Irrigation Systems
|75.00
|-3.90
|-4.94%
|18.00
|Classic Electrodes (India)
|54.15
|-2.80
|-4.92%
|92.80
|Yudiz Solutions
|26.20
|-1.35
|-4.90%
|4.80
|A G Universal
|56.45
|-2.90
|-4.89%
|2.00
|Mono Pharmacare
|7.85
|-0.40
|-4.85%
|56.00
|TV Vision
|4.13
|-0.21
|-4.84%
|61.34
|Samay Project Services
|41.50
|-2.10
|-4.82%
|72.00
|Empower India
|2.43
|-0.12
|-4.71%
|705.80
|Tridhya Tech
|9.50
|-0.45
|-4.52%
|3.00
|Sabar Flex India
|6.55
|-0.30
|-4.38%
|30.00
|Net Avenue Technologies
|5.50
|-0.25
|-4.35%
|8.00
|TSC India
|44.00
|-2.00
|-4.35%
|16.00
|Manaksia Steels
|84.43
|-3.70
|-4.20%
|175.98
|Perfect Infraengineers
|2.55
|-0.10
|-3.77%
|6.00
|Shrenik
|0.33
|-0.01
|-2.94%
|491.18
|Onyx Biotec
|45.40
|-0.85
|-1.84%
|14.00
|Parsvnath Developers
|1.65
|-0.03
|-1.79%
|110.19
|Jainam Ferro Alloys (I)
|235.00
|-4.00
|-1.67%
|0.50
Source: Dion Global