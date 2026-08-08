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nse - Sellers

NSE
BSE

NSE - Sellers

Name
Price (Rs)
Change (Rs)
Change (%)
Volume (000s)
Indo Thai Securities		99.59-11.06-10.00%204.97
Aastha Spintex		74.60-8.28-9.99%6003.23
Mohini Health & Hygiene		35.15-1.85-5.00%3.00
HRH Next Services		25.65-1.35-5.00%34.50
RSD Finance		144.82-7.62-5.00%0.99
National Standard (India)		191.85-10.09-5.00%4.43
Metalic Technoforge		110.35-5.80-4.99%187.20
Omfurn India		59.95-3.15-4.99%18.00
Indosolar		327.60-17.20-4.99%55.60
Coffee Day Enterprises		32.40-1.70-4.99%176.92
MVK Agro Food Product		242.10-12.70-4.98%15.30
GSM Foils		126.10-6.60-4.97%26.50
RFBL Flexi Pack		83.15-4.35-4.97%3.00
Jet Knitwears		59.35-3.10-4.96%0.75
Sumeet Industries		17.28-0.90-4.95%120.60
Aakaar Medical Technologies		60.50-3.15-4.95%14.40
Polysil Irrigation Systems		75.00-3.90-4.94%18.00
Classic Electrodes (India)		54.15-2.80-4.92%92.80
Yudiz Solutions		26.20-1.35-4.90%4.80
A G Universal		56.45-2.90-4.89%2.00
Mono Pharmacare		7.85-0.40-4.85%56.00
TV Vision		4.13-0.21-4.84%61.34
Samay Project Services		41.50-2.10-4.82%72.00
Empower India		2.43-0.12-4.71%705.80
Tridhya Tech		9.50-0.45-4.52%3.00
Sabar Flex India		6.55-0.30-4.38%30.00
Net Avenue Technologies		5.50-0.25-4.35%8.00
TSC India		44.00-2.00-4.35%16.00
Manaksia Steels		84.43-3.70-4.20%175.98
Perfect Infraengineers		2.55-0.10-3.77%6.00
Shrenik		0.33-0.01-2.94%491.18
Onyx Biotec		45.40-0.85-1.84%14.00
Parsvnath Developers		1.65-0.03-1.79%110.19
Jainam Ferro Alloys (I)		235.00-4.00-1.67%0.50

Source: Dion Global

Aug 07, 2026, 03:59 PM IST
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