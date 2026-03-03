|Day
|SMA
|EMA
|5
|15,889.84
|15,919.14
|10
|15,854.41
|15,876.66
|20
|15,758.64
|15,797.82
|50
|15,700.07
|15,727.58
|100
|15,759.05
|15,655.87
|200
|15,460.65
|15,401.86
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Finolex Cables
|946.45
|32.75
|3.58
|Tube Investments of India
|2837.60
|84.20
|3.06
|Neuland Laboratories
|13096.00
|271.00
|2.11
|Bharat Electronics
|453.95
|9.25
|2.08
|Hindustan Copper
|576.00
|9.70
|1.71
|Hindalco Industries
|940.00
|15.30
|1.65
|J B Chemicals & Pharmaceuticals
|2077.40
|23.90
|1.16
|Hindustan Aeronautics
|3951.60
|38.40
|0.98
|Sun Pharmaceutical Industries
|1752.50
|15.50
|0.89
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.40
|8.10
|0.63
|Lupin
|2311.10
|9.20
|0.40
|Cipla
|1351.60
|3.40
|0.25
|JSW Steel
|1267.30
|2.60
|0.21
|Navin Fluorine International
|6269.00
|12.50
|0.20
|Astral
|1669.80
|1.90
|0.11
|Divi's Laboratories
|6403.50
|-5.00
|-0.08
|Mankind Pharma
|2245.50
|-2.10
|-0.09
|Sai Life Science
|996.35
|-1.90
|-0.19
|Supreme Industries
|3954.20
|-21.00
|-0.53
|APL Apollo Tubes
|2222.30
|-12.30
|-0.55
|PI Industries
|3099.40
|-17.90
|-0.57
|Castrol India
|185.82
|-1.09
|-0.58
|Tata Steel
|211.01
|-1.32
|-0.62
|Glenmark Pharmaceuticals
|2123.30
|-13.40
|-0.63
|Polycab India
|8548.50
|-62.00
|-0.72
|Whirlpool of India
|914.35
|-7.50
|-0.81
|Aurobindo Pharma
|1210.40
|-10.00
|-0.82
|Welspun Corp
|817.65
|-7.60
|-0.92
|Tata Chemicals
|710.45
|-6.95
|-0.97
|SRF
|2537.00
|-25.20
|-0.98
|Ashok Leyland
|209.01
|-2.09
|-0.99
|Laurus Labs
|1065.00
|-10.80
|-1.00
|Bharat Heavy Electricals
|262.15
|-2.80
|-1.06
|Fortis Healthcare
|932.50
|-10.15
|-1.08
|Amber Enterprises India
|7884.50
|-89.50
|-1.12
|Alkem Laboratories
|5566.00
|-73.50
|-1.30
|Granules India
|574.40
|-7.85
|-1.35
|Gland Pharma
|1794.80
|-27.40
|-1.50
|Cummins India
|4816.80
|-81.50
|-1.66
|Bharat Forge
|1879.30
|-31.90
|-1.67
|PG Electroplast
|617.30
|-10.60
|-1.69
|Crompton Greaves Consumer Electricals
|253.45
|-4.40
|-1.71
|Mahindra & Mahindra
|3334.30
|-63.10
|-1.86
|Bajaj Auto
|9776.00
|-196.50
|-1.97
|Carborundum Universal
|806.95
|-16.30
|-1.98
|Hero MotoCorp
|5591.50
|-118.50
|-2.08
|Piramal Pharma
|152.81
|-3.32
|-2.13
|Atul
|6531.00
|-143.00
|-2.14
|SKF India
|1700.00
|-37.50
|-2.16
|Cohance Lifesciences
|303.20
|-6.75
|-2.18
|Motherson Sumi Wiring India
|42.25
|-0.95
|-2.20
|Kajaria Ceramics
|935.60
|-21.50
|-2.25
|UPL
|622.85
|-14.55
|-2.28
|Eicher Motors
|7826.00
|-184.50
|-2.30
|Amara Raja Energy & Mobility
|824.45
|-20.50
|-2.43
|Bata India
|769.50
|-19.50
|-2.47
|Reliance Industries
|1358.00
|-35.90
|-2.58
|Aditya Birla Real Estate
|1255.90
|-34.30
|-2.66
|Elgi Equipments
|520.10
|-14.65
|-2.74
|Chambal Fertilisers & Chemicals
|448.15
|-13.10
|-2.84
|Timken India
|3373.10
|-99.80
|-2.87
|Page Industries
|31175.00
|-935.00
|-2.91
|Sundram Fasteners
|846.95
|-26.20
|-3.00
|Kaynes Technology India
|3736.60
|-119.90
|-3.11
|Tata Motors Passenger Vehicles
|370.60
|-12.05
|-3.15
|Maruti Suzuki India
|14388.00
|-469.00
|-3.16
|Aarti Industries
|432.95
|-14.20
|-3.18
|Inox Wind
|89.19
|-2.94
|-3.19
|Sona BLW Precision Forgings
|517.25
|-17.25
|-3.23
|Hindustan Petroleum Corporation
|424.50
|-14.25
|-3.25
|Natco Pharma
|956.25
|-32.25
|-3.26
|SKF India (Industrial)
|2476.70
|-85.80
|-3.35
|Exide Industries
|322.80
|-11.50
|-3.44
|Dixon Technologies (India)
|10151.00
|-377.00
|-3.58
|Wockhardt
|1310.00
|-51.90
|-3.81
|Voltas
|1499.10
|-62.20
|-3.98
|Suzlon Energy
|40.95
|-1.72
|-4.03
|UNO Minda
|1140.40
|-48.10
|-4.05
|Titagarh Rail Systems
|671.35
|-29.60
|-4.22
|Rail Vikas Nigam
|299.45
|-16.90
|-5.34
|Himadri Speciality Chemical
|457.45
|-27.40
|-5.65