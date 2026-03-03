Facebook Pixel Code
Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index

NSE
BSE

NIFTY500 MULTICAP INDIA MANUFACTURING 50:30:20

Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20
Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
15697.75 Closed
-1.22-194.55
As on Mar 2, 2026, 4:14 PM IST
Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Performance

Today's LowToday's High
₹15,417.05₹15,809.15
₹15,697.75
52 Weeks' Low52 Weeks' High
₹12,294.45₹16,323.15
₹15,697.75
Open Price
₹15,420.70
Prev. Close
₹15,892.30

Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Technicals

Moving Average

DaySMAEMA
515,889.8415,919.14
1015,854.4115,876.66
2015,758.6415,797.82
5015,700.0715,727.58
10015,759.0515,655.87
20015,460.6515,401.86

Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Contribution

Stocks pulling Indices UP

Stocks dragging Indices DOWN

Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Share Price

Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Finolex Cables		946.4532.753.58
Tube Investments of India		2837.6084.203.06
Neuland Laboratories		13096.00271.002.11
Bharat Electronics		453.959.252.08
Hindustan Copper		576.009.701.71
Hindalco Industries		940.0015.301.65
J B Chemicals & Pharmaceuticals		2077.4023.901.16
Hindustan Aeronautics		3951.6038.400.98
Sun Pharmaceutical Industries		1752.5015.500.89
Dr. Reddy's Laboratories		1294.408.100.63
Lupin		2311.109.200.40
Cipla		1351.603.400.25
JSW Steel		1267.302.600.21
Navin Fluorine International		6269.0012.500.20
Astral		1669.801.900.11
Divi's Laboratories		6403.50-5.00-0.08
Mankind Pharma		2245.50-2.10-0.09
Sai Life Science		996.35-1.90-0.19
Supreme Industries		3954.20-21.00-0.53
APL Apollo Tubes		2222.30-12.30-0.55
PI Industries		3099.40-17.90-0.57
Castrol India		185.82-1.09-0.58
Tata Steel		211.01-1.32-0.62
Glenmark Pharmaceuticals		2123.30-13.40-0.63
Polycab India		8548.50-62.00-0.72
Whirlpool of India		914.35-7.50-0.81
Aurobindo Pharma		1210.40-10.00-0.82
Welspun Corp		817.65-7.60-0.92
Tata Chemicals		710.45-6.95-0.97
SRF		2537.00-25.20-0.98
Ashok Leyland		209.01-2.09-0.99
Laurus Labs		1065.00-10.80-1.00
Bharat Heavy Electricals		262.15-2.80-1.06
Fortis Healthcare		932.50-10.15-1.08
Amber Enterprises India		7884.50-89.50-1.12
Alkem Laboratories		5566.00-73.50-1.30
Granules India		574.40-7.85-1.35
Gland Pharma		1794.80-27.40-1.50
Cummins India		4816.80-81.50-1.66
Bharat Forge		1879.30-31.90-1.67
PG Electroplast		617.30-10.60-1.69
Crompton Greaves Consumer Electricals		253.45-4.40-1.71
Mahindra & Mahindra		3334.30-63.10-1.86
Bajaj Auto		9776.00-196.50-1.97
Carborundum Universal		806.95-16.30-1.98
Hero MotoCorp		5591.50-118.50-2.08
Piramal Pharma		152.81-3.32-2.13
Atul		6531.00-143.00-2.14
SKF India		1700.00-37.50-2.16
Cohance Lifesciences		303.20-6.75-2.18
Motherson Sumi Wiring India		42.25-0.95-2.20
Kajaria Ceramics		935.60-21.50-2.25
UPL		622.85-14.55-2.28
Eicher Motors		7826.00-184.50-2.30
Amara Raja Energy & Mobility		824.45-20.50-2.43
Bata India		769.50-19.50-2.47
Reliance Industries		1358.00-35.90-2.58
Aditya Birla Real Estate		1255.90-34.30-2.66
Elgi Equipments		520.10-14.65-2.74
Chambal Fertilisers & Chemicals		448.15-13.10-2.84
Timken India		3373.10-99.80-2.87
Page Industries		31175.00-935.00-2.91
Sundram Fasteners		846.95-26.20-3.00
Kaynes Technology India		3736.60-119.90-3.11
Tata Motors Passenger Vehicles		370.60-12.05-3.15
Maruti Suzuki India		14388.00-469.00-3.16
Aarti Industries		432.95-14.20-3.18
Inox Wind		89.19-2.94-3.19
Sona BLW Precision Forgings		517.25-17.25-3.23
Hindustan Petroleum Corporation		424.50-14.25-3.25
Natco Pharma		956.25-32.25-3.26
SKF India (Industrial)		2476.70-85.80-3.35
Exide Industries		322.80-11.50-3.44
Dixon Technologies (India)		10151.00-377.00-3.58
Wockhardt		1310.00-51.90-3.81
Voltas		1499.10-62.20-3.98
Suzlon Energy		40.95-1.72-4.03
UNO Minda		1140.40-48.10-4.05
Titagarh Rail Systems		671.35-29.60-4.22
Rail Vikas Nigam		299.45-16.90-5.34
Himadri Speciality Chemical		457.45-27.40-5.65

Index Funds

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.57
3Y (%)88.22
5Y (%)141.09
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)0.27

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.28
3Y (%)87.03
5Y (%)139.06
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.30

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.67
3Y (%)84.20
5Y (%)132.69
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.80

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.65
3Y (%)84.17
5Y (%)132.21
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)1.01

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.24
3Y (%)94.93
5Y (%)123.91
Fund Size (Cr)4236.59
ER (%)0.65
