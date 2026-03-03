|Day
|SMA
|EMA
|5
|5,606.38
|5,597
|10
|5,618.19
|5,617.37
|20
|5,669.94
|5,658.04
|50
|5,774.14
|5,722.52
|100
|5,767.08
|5,729.4
|200
|5,688.4
|5,682.1
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Solar Industries India
|13989.00
|485.00
|3.59
|Hindustan Zinc
|617.65
|13.85
|2.29
|Bharat Electronics
|453.95
|9.25
|2.08
|Hindustan Aeronautics
|3951.60
|38.40
|0.98
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.40
|8.10
|0.63
|ITC
|314.90
|1.30
|0.41
|Divi's Laboratories
|6403.50
|-5.00
|-0.08
|Mazagon Dock Shipbuilders
|2209.80
|-15.10
|-0.68
|Britannia Industries
|5959.00
|-43.50
|-0.72
|Hindustan Unilever
|2320.60
|-17.50
|-0.75
|Infosys
|1288.90
|-11.20
|-0.86
|Tata Consultancy Services
|2613.50
|-23.90
|-0.91
|Tech Mahindra
|1345.40
|-12.40
|-0.91
|Nestle India
|1279.70
|-12.00
|-0.93
|HDFC Bank
|879.40
|-8.35
|-0.94
|Coal India
|426.25
|-4.40
|-1.02
|United Spirits
|1366.60
|-14.20
|-1.03
|Wipro
|198.57
|-2.39
|-1.19
|LTIMindtree
|4404.40
|-57.60
|-1.29
|HCL Technologies
|1371.00
|-18.10
|-1.30
|Varun Beverages
|445.30
|-6.10
|-1.35
|ABB India
|5983.00
|-90.00
|-1.48
|Zydus Lifesciences
|906.90
|-14.80
|-1.61
|Pidilite Industries
|1465.50
|-26.50
|-1.78
|Bajaj Auto
|9776.00
|-196.50
|-1.97
|Hero MotoCorp
|5591.50
|-118.50
|-2.08
|Dabur India
|507.60
|-10.90
|-2.10
|Eicher Motors
|7826.00
|-184.50
|-2.30
|Bosch
|35370.00
|-1,055.00
|-2.90
|Asian Paints
|2307.10
|-69.10
|-2.91
|Havells India
|1354.00
|-43.10
|-3.08
|Maruti Suzuki India
|14388.00
|-469.00
|-3.16
|Godrej Consumer Products
|1176.00
|-41.50
|-3.41