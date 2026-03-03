|Day
|SMA
|EMA
|5
|9,790.95
|9,787.6
|10
|9,605.81
|9,659.46
|20
|9,274.01
|9,437.15
|50
|8,911.55
|9,033.37
|100
|8,531.18
|8,587.09
|200
|7,774.43
|8,007.94
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|State Bank of India
|1189.90
|-11.80
|-0.98
|Indian Bank
|976.65
|-13.85
|-1.40
|Union Bank of India
|198.13
|-4.14
|-2.05
|Bank of Baroda
|315.20
|-6.75
|-2.10
|Bank of India
|172.30
|-3.75
|-2.13
|Canara Bank
|153.56
|-3.81
|-2.42
|Punjab National Bank
|126.05
|-3.39
|-2.62
|Punjab & Sind Bank
|25.77
|-0.88
|-3.30
|Central Bank of India
|38.74
|-1.33
|-3.32
|Indian Overseas Bank
|35.20
|-1.25
|-3.43
|UCO Bank
|28.59
|-1.03
|-3.48
|Bank of Maharashtra
|71.98
|-2.78
|-3.72