|Day
|SMA
|EMA
|5
|22,803.3
|22,920.35
|10
|22,608.05
|22,735.47
|20
|22,344.72
|22,531.59
|50
|22,401.04
|22,423.95
|100
|22,441.55
|22,373.91
|200
|22,215.94
|22,179.55
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|J B Chemicals & Pharmaceuticals
|2077.40
|23.90
|1.16
|Abbott India
|26805.00
|275.00
|1.04
|Sun Pharmaceutical Industries
|1752.50
|15.50
|0.89
|Torrent Pharmaceuticals
|4369.20
|35.90
|0.83
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.40
|8.10
|0.63
|Lupin
|2311.10
|9.20
|0.40
|Cipla
|1351.60
|3.40
|0.25
|Divi's Laboratories
|6403.50
|-5.00
|-0.08
|Mankind Pharma
|2245.50
|-2.10
|-0.09
|Biocon
|387.95
|-1.85
|-0.47
|Glenmark Pharmaceuticals
|2123.30
|-13.40
|-0.63
|Aurobindo Pharma
|1210.40
|-10.00
|-0.82
|Ajanta Pharma
|2967.80
|-26.10
|-0.87
|Laurus Labs
|1065.00
|-10.80
|-1.00
|Ipca Laboratories
|1513.00
|-15.90
|-1.04
|Alkem Laboratories
|5566.00
|-73.50
|-1.30
|Gland Pharma
|1794.80
|-27.40
|-1.50
|Zydus Lifesciences
|906.90
|-14.80
|-1.61
|Piramal Pharma
|152.81
|-3.32
|-2.13
|Wockhardt
|1310.00
|-51.90
|-3.81