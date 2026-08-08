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Nifty Oil & Gas Index

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NIFTY OIL & GAS

Nifty Oil & Gas
Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
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  • Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100
  • Nifty Smallcap250 Quality 50
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  • Nifty Total Market
  • NIFTY Transportation & Logistics
  • Nifty50 Equal Weight
  • Nifty50 Value 20
  • NIFTY100 Alpha 30
  • Nifty100 Equal Weight
  • Nifty100 Liquid 15
  • Nifty200 Alpha 30
  • Nifty200 Momentum 30
  • Nifty200 Value 30
  • Nifty500 Equal Weight
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted
  • Nifty500 Low Volatility 50
  • Nifty500 Momentum 50
  • Nifty500 Mul50:25:25
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
  • Nifty500 Multifactor MQVLv 50
  • Nifty500 Quality 50
  • Nifty500 Value 50 Index
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11312.2 Closed
0.077.9
check Companies List
As on Aug 07, 2026, 04:14 PM IST
Intraday
1W
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y

Source: Dion Global

Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

Nifty Oil & Gas Performance

Today's LowToday's High
₹11,238.95₹11,344.45
₹11,312.20
52 Weeks' Low52 Weeks' High
₹10,580.95₹12,445.70
₹11,312.20
Open Price
₹11,276.50
Prev. Close
₹11,304.30

Source: Dion Global

Nifty Oil & Gas Technicals

Moving Average

DaySMAEMA
511,175.411,221.74
1011,171.6711,201.67
2011,174.4111,187.26
5011,170.1811,205.98
10011,229.0411,292.49
20011,572.0211,377.32

Source: Dion Global

Nifty Oil & Gas Contribution

Stocks pulling Indices UP

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Stocks dragging Indices DOWN

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Nifty Oil & Gas Share Price

Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Mahanagar Gas		1139.6015.901.41
Petronet LNG		280.603.651.32
Reliance Industries		1334.809.800.74
Indian Oil Corporation		143.380.720.50
Oil And Natural Gas Corporation		238.851.050.44
Oil India		442.80-1.20-0.27
Adani Total Gas		657.55-2.70-0.41
Hindustan Petroleum Corporation		393.05-1.95-0.49
Bharat Petroleum Corporation		321.00-2.70-0.83
Castrol India		192.08-2.09-1.08
Aegis Vopak Terminals		285.30-3.40-1.18
Indraprastha Gas		151.94-2.39-1.55
GAIL (India)		173.63-2.77-1.57
Aegis Logistics		1371.00-29.00-2.07
Gujarat Energy		265.30-10.30-3.74
Gujarat State Petronet		268.35-20.60-7.13

Index Funds

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)32.26
3Y (%)99.30
5Y (%)127.88
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)0.61

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.99
3Y (%)67.56
5Y (%)125.93
Fund Size (Cr)3730.34
ER (%)0.26

Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.75
3Y (%)67.00
5Y (%)124.91
Fund Size (Cr)472.78
ER (%)0.42

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.87
3Y (%)66.56
5Y (%)123.71
Fund Size (Cr)2586.82
ER (%)0.34

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)31.58
3Y (%)96.14
5Y (%)121.78
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)1.06
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