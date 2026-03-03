|Day
|SMA
|EMA
|5
|1,418.49
|1,418.3
|10
|1,435.94
|1,425.02
|20
|1,427.31
|1,424.58
|50
|1,415.23
|1,427.77
|100
|1,454.19
|1,461.2
|200
|1,563.48
|1,532.66
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Prime Focus
|275.35
|20.52
|8.05
|Network18 Media & Investments
|33.34
|0.01
|0.03
|PVR INOX
|1016.40
|-5.80
|-0.57
|Tips Music
|534.75
|-4.95
|-0.92
|Saregama India
|328.80
|-4.20
|-1.26
|DB Corp
|219.11
|-5.52
|-2.46
|Nazara Technologies
|257.50
|-7.30
|-2.76
|Sun TV Network
|625.55
|-22.10
|-3.41
|Zee Entertainment Enterprises
|84.19
|-3.26
|-3.73
|Hathway Cable & Datacom
|10.31
|-0.41
|-3.82