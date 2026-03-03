|Day
|SMA
|EMA
|5
|30,937.72
|30,853.6
|10
|31,817.09
|31,669.92
|20
|34,040.2
|33,187.91
|50
|36,639.62
|35,270.46
|100
|36,564.08
|36,083.66
|200
|36,605.03
|36,672.41
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Infosys
|1288.90
|-11.20
|-0.86
|Tech Mahindra
|1345.40
|-12.40
|-0.91
|Tata Consultancy Services
|2613.50
|-23.90
|-0.91
|Wipro
|198.57
|-2.39
|-1.19
|Oracle Financial Services Software
|6848.00
|-84.00
|-1.21
|Persistent Systems
|4673.40
|-59.60
|-1.26
|LTIMindtree
|4404.40
|-57.60
|-1.29
|HCL Technologies
|1371.00
|-18.10
|-1.30
|MphasiS
|2255.50
|-41.00
|-1.79
|Coforge
|1162.70
|-23.10
|-1.95