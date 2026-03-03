|Day
|SMA
|EMA
|5
|8,099
|8,120.51
|10
|8,083.65
|8,089
|20
|8,001.72
|8,030.57
|50
|7,861.28
|7,944.13
|100
|7,933.37
|7,911.99
|200
|8,086.02
|7,747.59
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Paras Defence and Space Technologies
|670.85
|33.05
|5.18
|Solar Industries India
|13989.00
|485.00
|3.59
|Dynamatic Technologies
|10307.00
|277.00
|2.76
|Bharat Electronics
|453.95
|9.25
|2.08
|Astra Microwave Products
|982.40
|13.80
|1.42
|Hindustan Aeronautics
|3951.60
|38.40
|0.98
|Bharat Dynamics
|1268.00
|2.80
|0.22
|Data Patterns (India)
|3204.30
|-5.90
|-0.18
|Mishra Dhatu Nigam
|344.15
|-2.10
|-0.61
|Mazagon Dock Shipbuilders
|2209.80
|-15.10
|-0.68
|Zen Technologies
|1345.40
|-14.50
|-1.07
|Bharat Forge
|1879.30
|-31.90
|-1.67
|MTAR Technologies
|3743.00
|-63.80
|-1.68
|Unimech Aerospace and Manufacturing
|860.65
|-15.90
|-1.81
|BEML
|1650.20
|-30.80
|-1.83
|Garden Reach Shipbuilders & Engineers
|2370.70
|-63.40
|-2.60
|Cochin Shipyard
|1448.90
|-42.80
|-2.87
|Cyient DLM
|303.20
|-9.40
|-3.01