|Day
|SMA
|EMA
|5
|14,768.05
|14,841.28
|10
|14,641.12
|14,714.11
|20
|14,420.6
|14,562.59
|50
|14,450.02
|14,498.8
|100
|14,615.47
|14,518.77
|200
|14,515.23
|14,413.94
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Abbott India
|26805.00
|275.00
|1.04
|Sun Pharmaceutical Industries
|1752.50
|15.50
|0.89
|Torrent Pharmaceuticals
|4369.20
|35.90
|0.83
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.40
|8.10
|0.63
|Lupin
|2311.10
|9.20
|0.40
|Cipla
|1351.60
|3.40
|0.25
|Divi's Laboratories
|6403.50
|-5.00
|-0.08
|Mankind Pharma
|2245.50
|-2.10
|-0.09
|Apollo Hospitals Enterprise
|7791.50
|-30.00
|-0.38
|Biocon
|387.95
|-1.85
|-0.47
|Glenmark Pharmaceuticals
|2123.30
|-13.40
|-0.63
|Max Healthcare Institute
|1083.60
|-8.35
|-0.76
|Aurobindo Pharma
|1210.40
|-10.00
|-0.82
|Laurus Labs
|1065.00
|-10.80
|-1.00
|Ipca Laboratories
|1513.00
|-15.90
|-1.04
|Fortis Healthcare
|932.50
|-10.15
|-1.08
|Alkem Laboratories
|5566.00
|-73.50
|-1.30
|Zydus Lifesciences
|906.90
|-14.80
|-1.61
|Piramal Pharma
|152.81
|-3.32
|-2.13
|Syngene International
|412.25
|-9.95
|-2.36