|Day
|SMA
|EMA
|5
|52,054.52
|51,732.99
|10
|51,816.2
|51,775.48
|20
|51,569.37
|51,786.37
|50
|52,549.27
|52,440.97
|100
|53,984.12
|53,398.64
|200
|54,835.23
|54,354.58
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Kwality Wall's (India)
|28.01
|1.89
|7.24
|ITC
|314.90
|1.30
|0.41
|Britannia Industries
|5959.00
|-43.50
|-0.72
|Hindustan Unilever
|2320.60
|-17.50
|-0.75
|Emami
|458.70
|-3.90
|-0.84
|Nestle India
|1279.70
|-12.00
|-0.93
|United Breweries
|1589.90
|-15.10
|-0.94
|Patanjali Foods
|502.80
|-5.20
|-1.02
|United Spirits
|1366.60
|-14.20
|-1.03
|Marico
|779.15
|-9.50
|-1.20
|Varun Beverages
|445.30
|-6.10
|-1.35
|Tata Consumer Products
|1125.20
|-15.80
|-1.38
|Radico Khaitan
|2609.00
|-40.50
|-1.53
|Colgate-Palmolive (India)
|2214.90
|-39.60
|-1.76
|Dabur India
|507.60
|-10.90
|-2.10
|Godrej Consumer Products
|1176.00
|-41.50
|-3.41