|Day
|SMA
|EMA
|5
|61,142.92
|60,915.79
|10
|61,031.47
|60,897.9
|20
|60,529.77
|60,640.04
|50
|59,875.77
|59,990.82
|100
|59,088.12
|59,040.28
|200
|57,394.03
|57,374.31
|Price
(%)
As on Invalid Date IST
|Open Interest
(%)
|High
|Low
|Open
|Close
|Contract Traded
|Turnover (in lakhs)
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|ICICI Bank
|1374.00
|-4.90
|-0.36
|Kotak Mahindra Bank
|413.10
|-2.10
|-0.51
|Au Small Finance Bank
|951.25
|-7.10
|-0.74
|Axis Bank
|1372.30
|-11.60
|-0.84
|HDFC Bank
|879.40
|-8.35
|-0.94
|State Bank of India
|1189.90
|-11.80
|-0.98
|IndusInd Bank
|942.50
|-14.25
|-1.49
|Federal Bank
|294.95
|-4.90
|-1.63
|Union Bank of India
|198.13
|-4.14
|-2.05
|Bank of Baroda
|315.20
|-6.75
|-2.10
|IDFC First Bank
|71.78
|-1.70
|-2.31
|Canara Bank
|153.56
|-3.81
|-2.42
|YES Bank
|20.18
|-0.54
|-2.61
|Punjab National Bank
|126.05
|-3.39
|-2.62