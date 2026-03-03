|Day
|SMA
|EMA
|5
|22,899.42
|22,873.04
|10
|22,775.4
|22,804.12
|20
|22,588.8
|22,694.18
|50
|22,610.88
|22,639.37
|100
|22,718.04
|22,616.47
|200
|22,537.02
|22,392.54
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Bharat Electronics
|453.95
|9.25
|2.08
|Sun Pharmaceutical Industries
|1752.50
|15.50
|0.89
|Torrent Pharmaceuticals
|4369.20
|35.90
|0.83
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.40
|8.10
|0.63
|ITC
|314.90
|1.30
|0.41
|Shree Cements
|26125.00
|50.00
|0.19
|Divi's Laboratories
|6403.50
|-5.00
|-0.08
|ICICI Bank
|1374.00
|-4.90
|-0.36
|Britannia Industries
|5959.00
|-43.50
|-0.72
|Hindustan Unilever
|2320.60
|-17.50
|-0.75
|Infosys
|1288.90
|-11.20
|-0.86
|Tata Consultancy Services
|2613.50
|-23.90
|-0.91
|Nestle India
|1279.70
|-12.00
|-0.93
|Coal India
|426.25
|-4.40
|-1.02
|United Spirits
|1366.60
|-14.20
|-1.03
|Marico
|779.15
|-9.50
|-1.20
|Oracle Financial Services Software
|6848.00
|-84.00
|-1.21
|HCL Technologies
|1371.00
|-18.10
|-1.30
|Zydus Lifesciences
|906.90
|-14.80
|-1.61
|Cummins India
|4816.80
|-81.50
|-1.66
|Colgate-Palmolive (India)
|2214.90
|-39.60
|-1.76
|Bajaj Finance
|978.25
|-17.65
|-1.77
|Pidilite Industries
|1465.50
|-26.50
|-1.78
|HDFC Asset Management Company
|2649.80
|-48.80
|-1.81
|Bajaj Auto
|9776.00
|-196.50
|-1.97
|Hero MotoCorp
|5591.50
|-118.50
|-2.08
|Dabur India
|507.60
|-10.90
|-2.10
|Eicher Motors
|7826.00
|-184.50
|-2.30
|Bosch
|35370.00
|-1,055.00
|-2.90
|Asian Paints
|2307.10
|-69.10
|-2.91
|Page Industries
|31175.00
|-935.00
|-2.91
|Maruti Suzuki India
|14388.00
|-469.00
|-3.16
|SBI Cards and Payment Services
|746.50
|-27.90
|-3.60