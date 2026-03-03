|Day
|SMA
|EMA
|5
|27,587.3
|27,455.48
|10
|27,479.83
|27,410.73
|20
|27,106.24
|27,242.14
|50
|26,977.76
|27,042.3
|100
|26,937.07
|26,918.58
|200
|26,759.13
|26,781.71
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Sun Pharmaceutical Industries
|1752.50
|15.50
|0.89
|Torrent Pharmaceuticals
|4369.20
|35.90
|0.83
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.40
|8.10
|0.63
|ITC
|314.90
|1.30
|0.41
|Lupin
|2311.10
|9.20
|0.40
|Shree Cements
|26125.00
|50.00
|0.19
|Divi's Laboratories
|6403.50
|-5.00
|-0.08
|SBI Life Insurance Company
|2032.20
|-5.00
|-0.25
|Bharti Airtel
|1873.20
|-6.10
|-0.32
|ICICI Lombard General Insurance Company
|1895.50
|-6.00
|-0.32
|ICICI Bank
|1374.00
|-4.90
|-0.36
|Max Financial Services
|1806.80
|-6.60
|-0.36
|Apollo Hospitals Enterprise
|7791.50
|-30.00
|-0.38
|Kotak Mahindra Bank
|413.10
|-2.10
|-0.51
|Britannia Industries
|5959.00
|-43.50
|-0.72
|Grasim Industries
|2777.30
|-22.50
|-0.80
|Infosys
|1288.90
|-11.20
|-0.86
|Tata Consultancy Services
|2613.50
|-23.90
|-0.91
|Tech Mahindra
|1345.40
|-12.40
|-0.91
|Nestle India
|1279.70
|-12.00
|-0.93
|HDFC Bank
|879.40
|-8.35
|-0.94
|State Bank of India
|1189.90
|-11.80
|-0.98
|United Spirits
|1366.60
|-14.20
|-1.03
|HDFC Life Insurance Company
|707.30
|-8.00
|-1.12
|Marico
|779.15
|-9.50
|-1.20
|UltraTech Cement
|12521.00
|-156.00
|-1.23
|HCL Technologies
|1371.00
|-18.10
|-1.30
|Titan Company
|4270.30
|-57.20
|-1.32
|Tata Consumer Products
|1125.20
|-15.80
|-1.38
|TVS Motor Company
|3813.10
|-56.60
|-1.46
|Federal Bank
|294.95
|-4.90
|-1.63
|Bajaj Finance
|978.25
|-17.65
|-1.77
|Pidilite Industries
|1465.50
|-26.50
|-1.78
|Eicher Motors
|7826.00
|-184.50
|-2.30
|Bajaj Finserv
|1941.90
|-51.50
|-2.58
|Reliance Industries
|1358.00
|-35.90
|-2.58
|Bosch
|35370.00
|-1,055.00
|-2.90
|Asian Paints
|2307.10
|-69.10
|-2.91
|Page Industries
|31175.00
|-935.00
|-2.91
|Maruti Suzuki India
|14388.00
|-469.00
|-3.16
|SBI Cards and Payment Services
|746.50
|-27.90
|-3.60