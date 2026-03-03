|Day
|SMA
|EMA
|5
|51,125.09
|50,999.66
|10
|50,913.27
|50,882.85
|20
|50,258.57
|50,523.92
|50
|49,940.9
|50,245.28
|100
|50,545.5
|50,380.07
|200
|51,022.75
|50,578.69
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Solar Industries India
|13989.00
|485.00
|3.59
|Muthoot Finance
|3471.90
|118.40
|3.53
|Multi Commodity Exchange of India
|2501.20
|57.90
|2.37
|Bharat Electronics
|453.95
|9.25
|2.08
|Bharat Dynamics
|1268.00
|2.80
|0.22
|Divi's Laboratories
|6403.50
|-5.00
|-0.08
|Hitachi Energy India
|25500.00
|-62.00
|-0.24
|Bharti Airtel
|1873.20
|-6.10
|-0.32
|Max Financial Services
|1806.80
|-6.60
|-0.36
|Manappuram Finance
|282.00
|-1.25
|-0.44
|Glenmark Pharmaceuticals
|2123.30
|-13.40
|-0.63
|Mazagon Dock Shipbuilders
|2209.80
|-15.10
|-0.68
|Max Healthcare Institute
|1083.60
|-8.35
|-0.76
|PB Fintech
|1468.90
|-12.70
|-0.86
|Laurus Labs
|1065.00
|-10.80
|-1.00
|Bajaj Holdings & Investment
|10695.00
|-109.00
|-1.01
|Motilal Oswal Financial Services
|717.50
|-7.65
|-1.05
|Fortis Healthcare
|932.50
|-10.15
|-1.08
|HDFC Life Insurance Company
|707.30
|-8.00
|-1.12
|Amber Enterprises India
|7884.50
|-89.50
|-1.12
|Persistent Systems
|4673.40
|-59.60
|-1.26
|Eternal
|242.87
|-3.43
|-1.39
|TVS Motor Company
|3813.10
|-56.60
|-1.46
|PG Electroplast
|617.30
|-10.60
|-1.69
|Bajaj Finance
|978.25
|-17.65
|-1.77
|HDFC Asset Management Company
|2649.80
|-48.80
|-1.81
|Coromandel International
|2179.80
|-40.20
|-1.81
|Aditya Birla Capital
|338.10
|-6.35
|-1.84
|Mahindra & Mahindra
|3334.30
|-63.10
|-1.86
|Coforge
|1162.70
|-23.10
|-1.95
|GE Vernova T&D India
|3772.40
|-77.80
|-2.02
|RBL Bank
|313.15
|-6.60
|-2.06
|KFIN Technologies
|936.00
|-20.70
|-2.16
|UPL
|622.85
|-14.55
|-2.28
|Eicher Motors
|7826.00
|-184.50
|-2.30
|BSE
|2643.60
|-63.50
|-2.35
|Narayana Hrudayalaya
|1787.00
|-43.90
|-2.40
|Indian Hotels Company
|651.00
|-16.05
|-2.41
|L&T Finance
|275.80
|-8.15
|-2.87
|Bosch
|35370.00
|-1,055.00
|-2.90
|Kaynes Technology India
|3736.60
|-119.90
|-3.11
|Maruti Suzuki India
|14388.00
|-469.00
|-3.16
|Godfrey Phillips India
|2042.90
|-72.50
|-3.43
|Central Depository Services (India)
|1228.30
|-43.90
|-3.45
|One97 Communications
|1059.40
|-38.90
|-3.54
|Dixon Technologies (India)
|10151.00
|-377.00
|-3.58
|Wockhardt
|1310.00
|-51.90
|-3.81
|Reliance Power
|22.98
|-0.99
|-4.13
|Redington
|262.85
|-17.60
|-6.28
|InterGlobe Aviation
|4520.40
|-306.80
|-6.36