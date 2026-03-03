|Day
|SMA
|EMA
|5
|25,537.59
|25,412.19
|10
|25,584.09
|25,501.65
|20
|25,607.92
|25,557.38
|50
|25,707.25
|25,631.83
|100
|25,748.15
|25,575.45
|200
|25,346.15
|25,247.45
|Price
(%)
As on Invalid Date IST
|Open Interest
(%)
|High
|Low
|Open
|Close
|Contract Traded
|Turnover (in lakhs)
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Kwality Wall's (India)
|28.01
|1.89
|7.24
|Bharat Electronics
|453.95
|9.25
|2.08
|Hindalco Industries
|940.00
|15.30
|1.65
|Oil And Natural Gas Corporation
|282.20
|2.50
|0.89
|Sun Pharmaceutical Industries
|1752.50
|15.50
|0.89
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.40
|8.10
|0.63
|ITC
|314.90
|1.30
|0.41
|Cipla
|1351.60
|3.40
|0.25
|JSW Steel
|1267.30
|2.60
|0.21
|SBI Life Insurance Company
|2032.20
|-5.00
|-0.25
|Bharti Airtel
|1873.20
|-6.10
|-0.32
|ICICI Bank
|1374.00
|-4.90
|-0.36
|Apollo Hospitals Enterprise
|7791.50
|-30.00
|-0.38
|Kotak Mahindra Bank
|413.10
|-2.10
|-0.51
|Tata Steel
|211.01
|-1.32
|-0.62
|Power Grid Corporation of India
|296.80
|-1.85
|-0.62
|Hindustan Unilever
|2320.60
|-17.50
|-0.75
|Max Healthcare Institute
|1083.60
|-8.35
|-0.76
|Grasim Industries
|2777.30
|-22.50
|-0.80
|Axis Bank
|1372.30
|-11.60
|-0.84
|Infosys
|1288.90
|-11.20
|-0.86
|Tata Consultancy Services
|2613.50
|-23.90
|-0.91
|Tech Mahindra
|1345.40
|-12.40
|-0.91
|Nestle India
|1279.70
|-12.00
|-0.93
|HDFC Bank
|879.40
|-8.35
|-0.94
|State Bank of India
|1189.90
|-11.80
|-0.98
|Coal India
|426.25
|-4.40
|-1.02
|HDFC Life Insurance Company
|707.30
|-8.00
|-1.12
|NTPC
|377.55
|-4.35
|-1.14
|Wipro
|198.57
|-2.39
|-1.19
|UltraTech Cement
|12521.00
|-156.00
|-1.23
|HCL Technologies
|1371.00
|-18.10
|-1.30
|Trent
|3848.50
|-51.00
|-1.31
|Titan Company
|4270.30
|-57.20
|-1.32
|Tata Consumer Products
|1125.20
|-15.80
|-1.38
|Eternal
|242.87
|-3.43
|-1.39
|Adani Enterprises
|2124.60
|-37.20
|-1.72
|Bajaj Finance
|978.25
|-17.65
|-1.77
|Mahindra & Mahindra
|3334.30
|-63.10
|-1.86
|Bajaj Auto
|9776.00
|-196.50
|-1.97
|Eicher Motors
|7826.00
|-184.50
|-2.30
|Shriram Finance
|1052.50
|-26.90
|-2.49
|Jio Financial Services
|249.00
|-6.40
|-2.51
|Bajaj Finserv
|1941.90
|-51.50
|-2.58
|Reliance Industries
|1358.00
|-35.90
|-2.58
|Asian Paints
|2307.10
|-69.10
|-2.91
|Tata Motors Passenger Vehicles
|370.60
|-12.05
|-3.15
|Maruti Suzuki India
|14388.00
|-469.00
|-3.16
|Adani Ports & Special Economic Zone
|1470.30
|-50.70
|-3.33
|Larsen & Toubro
|4066.70
|-211.60
|-4.95
|InterGlobe Aviation
|4520.40
|-306.80
|-6.36