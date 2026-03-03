|Day
|SMA
|EMA
|5
|20,294.83
|20,264.83
|10
|20,366
|20,359.52
|20
|20,608.97
|20,535.17
|50
|21,010.49
|20,818.1
|100
|21,068.3
|20,902.07
|200
|20,868.93
|20,802.5
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Hindustan Zinc
|617.65
|13.85
|2.29
|Bharat Electronics
|453.95
|9.25
|2.08
|Hindustan Aeronautics
|3951.60
|38.40
|0.98
|ITC
|314.90
|1.30
|0.41
|Indian Railway Catering & Tourism Corporation
|568.95
|-0.60
|-0.11
|Mazagon Dock Shipbuilders
|2209.80
|-15.10
|-0.68
|Polycab India
|8548.50
|-62.00
|-0.72
|Britannia Industries
|5959.00
|-43.50
|-0.72
|Hindustan Unilever
|2320.60
|-17.50
|-0.75
|Infosys
|1288.90
|-11.20
|-0.86
|Tata Consultancy Services
|2613.50
|-23.90
|-0.91
|Nestle India
|1279.70
|-12.00
|-0.93
|Coal India
|426.25
|-4.40
|-1.02
|Marico
|779.15
|-9.50
|-1.20
|Oracle Financial Services Software
|6848.00
|-84.00
|-1.21
|Persistent Systems
|4673.40
|-59.60
|-1.26
|LTIMindtree
|4404.40
|-57.60
|-1.29
|HCL Technologies
|1371.00
|-18.10
|-1.30
|Tata Elxsi
|4449.30
|-63.70
|-1.41
|Cummins India
|4816.80
|-81.50
|-1.66
|Colgate-Palmolive (India)
|2214.90
|-39.60
|-1.76
|Pidilite Industries
|1465.50
|-26.50
|-1.78
|HDFC Asset Management Company
|2649.80
|-48.80
|-1.81
|Bajaj Auto
|9776.00
|-196.50
|-1.97
|Hero MotoCorp
|5591.50
|-118.50
|-2.08
|KPIT Technologies
|754.25
|-16.85
|-2.19
|Indraprastha Gas
|166.79
|-4.07
|-2.38
|Bharat Petroleum Corporation
|374.80
|-10.60
|-2.75
|Asian Paints
|2307.10
|-69.10
|-2.91
|Page Industries
|31175.00
|-935.00
|-2.91
|Havells India
|1354.00
|-43.10
|-3.08
|Dixon Technologies (India)
|10151.00
|-377.00
|-3.58