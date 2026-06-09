Motilal Oswal Financial Services’ 0.30% equity shares changed hands in a block deal on June 08. Motilal Oswal Foundation offloaded 14.55 lakh shares, or 0.24% of Motilal Oswal, and Motilal Oswal Healthcare Foundation sold 3.65 lakh equity shares via block deals. These shares were bought entirely by HDFC Life Insurance Company.

The shares changed hands at an average price of Rs 842.50.

About Motilal Oswal

Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) is a full-service broker offering equity, commodity, and currency trading services to millions of clients. It is headquartered in Mumbai. Founded in 1987 by Motilal Oswal and Raamdeo Agrawal.

The company manages substantial mutual fund assets with a 100% equity-focused investing philosophy. It also provides tailored portfolio, advisory, and wealth-building services for retail investors and high-net-worth individuals (HNIs).

Motilal Oswal’s share price performance

The share price of Motilal Oswal has fallen 4.4% in the last five trading days. The stock has declined by 5% in the last one month and almost 4% in the past six months. Motilal Oswal’s stock price dropped more than 8.6% over the previous 12 months.

Motilal Oswal Q4FY26

Motilal Oswal Financial Services reported a 25% year-on-year rise in operating profit at Rs 661 crore for the fourth quarter of FY26, compared with Rs 527 crore in the corresponding period last year.

The asset & private wealth management business posted an operating net profit growth of 48% YoY to Rs 338 crore.

In asset management (including alternatives), net profit surged 63% YoY to Rs 249 crore in Q4 and 55% to Rs 798 crore in FY26. Total AUM increased 32% YoY to Rs 1.76 lakh crore, driven by mutual fund AUM growth of 31% and private alternatives AUM growth of 104%.

For FY26, the market share of net mutual fund flows was 6.6%, compared to an AUM market share of 2.7%. SIP inflows increased by 78% YoY to Rs 16,479 crore, holding a market share of 4.7%. The company finalised IBEF Fund V at Rs 8,350 crore and achieved the first close of its private credit fund at Rs 1,700 crore in January 2026, with a target total raise of Rs 3,000 crore.