The latest bulk deal in focus: 5.98 crore equity shares of the recently listed Meesho were sold in a bulk deal on June 10. FID FDI 2117 LLC offloaded 2.59 crore shares at an average price of Rs 165.18, while FID FDI 312 LLC sold 3.39 crore equity shares via two bulk deals at an average price of Rs 165.21.

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About Meesho

Based in Bengaluru, Meesho is a well-known e-commerce platform. It enables users to purchase affordable products, including clothing, cosmetics, electronics, and home goods. Additionally, it is widely known for allowing individuals to launch their own online businesses as resellers without any initial investment. 

In contrast to major competitors that take a percentage of sales from sellers, Meesho has a 0% commission policy. This enables sellers to maintain very low prices. Meesho generates revenue by offering performance-based advertising options. Sellers pay to promote their products and appear at the top of search results.

Meesho  share price performance

The share price of Meesho has fallen 3.9% in the last five trading days. The stock has declined by 14.5% in the last one month and remained little changed in the past six months. Meesho’s stock price dropped more than 2.13% over the previous 12 months.

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Meesho Q4FY26

Meesho reported an 88% year-on-year (YoY) decline in net loss to Rs 166.3 crore in the fourth quarter of FY26, compared to Rs 1,391.4 crore in the same period a year ago. The company had posted a loss of Rs 490.7 crore in the previous quarter.

Its revenue from operations came in at Rs 3,531.2 crore for Q4FY26, up 47% YoY from Rs 2,400 crore in the same quarter a year ago. It had reported a revenue of Rs 3,517.6 crore in the last quarter.

Total expenses surged 44% YoY to Rs 3,807.1 crore for the reporting quarter, up from Rs 2,636.8 crore a year ago and Rs 4,071.3 crore a quarter ago.

For the whole of FY26, its net loss stood at Rs 1,357.7 crore, a fall of 66% compared to Rs 3,941.7 crore in the previous fiscal.

Its revenues for FY26 totalled Rs 12,626.3 crore, up 34% from Rs 9,389.9 crore posted in FY25.