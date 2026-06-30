The Multi-Commodity Exchange of India’s 14.65 lakh shares were bought by UTI Mutual Fund. The domestic mutual fund bought these shares at an average price of Rs 2,899.23 on the NSE, taking the total transaction value to Rs 425 crore.

UTI Mutual Fund (UTI AMC) is one of India’s premier and oldest fund houses, managing Rs 3.9 lakh crores in assets. It is backed by four major PSU banks (State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, and Life Insurance Corporation of India) and T. Rowe Price. The company has a 4.76% market share in the Indian mutual fund space. Also, it holds a 24.36% market share in the National Pension System (NPS) Industry AUM.

MCX share price performance

The share price of MCX has risen 2.3% in the last five trading sessions. The stock has advanced 0.5% in the last one month. The stock has given a return of more than 30.43% in the past six months. MCX’s stock performance has surged 62.40% over the previous 12 months. 

MCX Q4FY26

The exchange’s net profit jumped 291% year-over-year to Rs 530 crore in Q4FY26 as against Rs 135 crore reported in Q4FY25. Its net profit margin stood at 57%.

The company’s consolidated revenue from operations came in at Rs 889 crore in the fourth quarter of FY26, skyrocketing 205% compared to Rs 291 crore in Q4FY25. Total income came in at Rs 925 crore, up 189% year-on-year.

EBITDA for the quarter surged 271% to Rs 703 crore from Rs 189 crore in the corresponding quarter last year. EBITDA margin expanded to 76% compared to 59% in Q4FY25.

For the whole of FY26, MCX posted revenue from operations of Rs 2,302 crore, rising 107% from Rs 1,113 crore in FY25. Total income climbed 101% to Rs 2,429 crore.

About MCX

MCX is a commodity trading platform for price discovery and risk management. The Exchange, which started operations in November 2003, operates under the regulatory framework of the Securities and Exchange Board of India (SEBI). MCX is India’s largest Exchange in the commodity derivatives segment and the world’s fourth-largest exchange by the number of commodity derivative contracts traded (source: Futures Industry Association, 2025).