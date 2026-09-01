Railway project in Karnataka: New third, fourth lines to boost Secunderabad-Wadi capacity

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A key section of the railway network between Telangana and Karnataka is set for expansion. South Central Railway has invited bids for an EPC contract worth ₹1,122.78 cr for quadrupling the track between Sulehali West and Kurugunta (KQT) stations. The Sulehali West-Kurugunta work is part of the larger Secunderabad -Wadi third and fourth line project.