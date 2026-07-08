A look now at the latest IPO in town- the Kusumgar IPO opened today and saw a strong response on Day 1 of bidding as the offer was subscribed 3.45x. 

The IPO closes on July 10 and is currently trading at a premium of more than 38% in the grey market, indicating a strong listing-day pop. 

Here are the key details of the Kusumgar IPO – 

#1 Kusumgar IPO: Offer Size and BRLM

The offer is a book-build issue worth Rs 650 crore, with the promoter group offloading 1.50 crore equity shares at Re 1 each via the offer-for-sale route. The issue is being managed by Axis Capital, IIFL Capital, and Motilal Oswal Investment Advisors, while Bigshare Services is the registrar to the issue. 

Kusumgar has fixed its share price band at Rs 398-Rs 419 per share.

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#2 Kusumgar IPO: Grey market premium

While Kusumgar has fixed its share price band at Rs 398 to Rs 419 per share, its stock is trading in the grey markets at a premium of Rs 160 or 38.19%, translating into an estimated listing price of 579 per share. 

However, it is important to note that GMP is an unofficial metric to determine the listing price and may fluctuate based on market conditions. 

#3 Kusumgar IPO: Day 1 subscription 

On its first day of bidding, the IPO received a healthy response, being subscribed 3.45x times, with bids for 3.95 crore shares against 1.14 crore shares on offer. The non-institutional investor segment saw strong traction as it was subscribed 7.35x times.

The retail portion too, was oversubscribed at 3.52x times, while the Qualified Institutional Buyer (QIB)segment was undersubscribed at 0.47x times. 

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#4 Kusumgar IPO: Subscription timeline

The IPO will open for public bidding on Wednesday, July 8, and close on Friday, July 10. Anchor bidding is scheduled for Tuesday, July 7.

The IPO opened for public bidding on Wednesday, July 8 and will close on Friday, July 10. On a tentative basis, share allotment is expected to be completed by Monday, July 13, and investors are likely to receive their shares and requisite refunds by Tuesday, July 14. 

Kusumgar is expected to hit the bourses on Wednesday, July 15.  

#5 Kusumgar IPO: Expert take

Giving it a ‘Subscribe’ rating, Geojit Financial Investments, in a report said,  “At the upper price band of Rs 419, Kusumgar is valued at 44.8x FY26 P/E. The company benefits from strong revenue growth, healthy return ratios, and a competitive position in the engineered fabrics industry.”

It added that the company’s deep technical expertise, specialized manufacturing capabilities, long-standing customer relationships, and collaborative product development model provide it with a sustainable competitive edge. “Additionally, growing export opportunities arising from Free Trade Agreements (FTAs) are expected to support future growth. Given its strong fundamentals and favourable outlook, we recommend “Subscribe” for short- to medium-term investors.”