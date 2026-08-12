Shiprocket IPO opens today – GMP to price band, 5 ‘must know’ details before you Subscribe

Market 57 min ago

Indian e-commerce company Shiprocket to launch IPO on August 12, looking to raise Rs 1,617.48 crore through a fresh issue and offer for sale. IPO price band set at Rs 92-97 per share, with subscription closing on August 14. Shares trading at 27.8% premium, with allotment on August 17 and listing soon after.