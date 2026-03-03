Facebook Pixel Code
Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Index

NIFTY500 MULTICAP INDIA MANUFACTURING 50:30:20

Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20
Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
15697.75 Closed
-1.22-194.55
As on Mar 2, 2026, 4:14 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
-0.6
1M
0.5
3M
-0.7
6M
2.4
1Y
21.6
5Y
127.4
Check Technicals, Pivot Level Data
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Finolex Cables		946.4532.753.5826,25,254
Tube Investments of India		2837.6084.203.0620,01,875
Neuland Laboratories		13096.00271.002.1139,145
Bharat Electronics		453.959.252.083,50,34,174
Hindustan Copper		576.009.701.711,82,72,860
Hindalco Industries		940.0015.301.6555,73,300
J B Chemicals & Pharmaceuticals		2077.4023.901.162,59,750
Hindustan Aeronautics		3951.6038.400.9832,63,290
Sun Pharmaceutical Industries		1752.5015.500.8939,19,270
Dr. Reddy's Laboratories		1294.408.100.6310,52,234
Lupin		2311.109.200.405,80,930
Cipla		1351.603.400.2518,99,674
JSW Steel		1267.302.600.2116,08,917
Navin Fluorine International		6269.0012.500.201,69,116
Astral		1669.801.900.118,13,157
Divi's Laboratories		6403.50-5.00-0.083,00,339
Mankind Pharma		2245.50-2.10-0.095,45,017
Sai Life Science		996.35-1.90-0.199,80,255
Supreme Industries		3954.20-21.00-0.535,13,269
APL Apollo Tubes		2222.30-12.30-0.555,09,813
PI Industries		3099.40-17.90-0.573,14,065
Castrol India		185.82-1.09-0.5820,91,159
Tata Steel		211.01-1.32-0.623,05,23,310
Glenmark Pharmaceuticals		2123.30-13.40-0.633,16,016
Polycab India		8548.50-62.00-0.726,53,618
Whirlpool of India		914.35-7.50-0.814,00,316
Aurobindo Pharma		1210.40-10.00-0.828,88,443
Welspun Corp		817.65-7.60-0.924,89,483
Tata Chemicals		710.45-6.95-0.974,86,232
SRF		2537.00-25.20-0.982,15,252
Ashok Leyland		209.01-2.09-0.991,77,27,577
Laurus Labs		1065.00-10.80-1.0022,61,544
Bharat Heavy Electricals		262.15-2.80-1.061,28,70,609
Fortis Healthcare		932.50-10.15-1.0811,77,977
Amber Enterprises India		7884.50-89.50-1.121,83,333
Alkem Laboratories		5566.00-73.50-1.3054,260
Granules India		574.40-7.85-1.354,68,097
Gland Pharma		1794.80-27.40-1.5065,276
Cummins India		4816.80-81.50-1.664,99,980
Bharat Forge		1879.30-31.90-1.6714,90,881
PG Electroplast		617.30-10.60-1.6918,93,193
Crompton Greaves Consumer Electricals		253.45-4.40-1.7139,67,184
Mahindra & Mahindra		3334.30-63.10-1.8629,97,529
Bajaj Auto		9776.00-196.50-1.973,30,330
Carborundum Universal		806.95-16.30-1.981,29,107
Hero MotoCorp		5591.50-118.50-2.084,32,301
Piramal Pharma		152.81-3.32-2.1320,46,239
Atul		6531.00-143.00-2.1415,306
SKF India		1700.00-37.50-2.1631,024
Cohance Lifesciences		303.20-6.75-2.187,08,358
Motherson Sumi Wiring India		42.25-0.95-2.2071,08,750
Kajaria Ceramics		935.60-21.50-2.254,97,305
UPL		622.85-14.55-2.2824,04,381
Eicher Motors		7826.00-184.50-2.304,94,148
Amara Raja Energy & Mobility		824.45-20.50-2.433,82,737
Bata India		769.50-19.50-2.471,20,445
Reliance Industries		1358.00-35.90-2.582,37,28,722
Aditya Birla Real Estate		1255.90-34.30-2.661,89,848
Elgi Equipments		520.10-14.65-2.745,14,278
Chambal Fertilisers & Chemicals		448.15-13.10-2.849,26,613
Timken India		3373.10-99.80-2.8760,330
Page Industries		31175.00-935.00-2.9121,570
Sundram Fasteners		846.95-26.20-3.0071,612
Kaynes Technology India		3736.60-119.90-3.1111,83,553
Tata Motors Passenger Vehicles		370.60-12.05-3.151,18,04,909
Maruti Suzuki India		14388.00-469.00-3.166,03,744
Aarti Industries		432.95-14.20-3.1810,46,432
Inox Wind		89.19-2.94-3.191,20,82,239
Sona BLW Precision Forgings		517.25-17.25-3.2315,57,182
Hindustan Petroleum Corporation		424.50-14.25-3.251,22,50,296
Natco Pharma		956.25-32.25-3.2610,73,411
SKF India (Industrial)		2476.70-85.80-3.358,095
Exide Industries		322.80-11.50-3.4416,51,619
Dixon Technologies (India)		10151.00-377.00-3.584,99,942
Wockhardt		1310.00-51.90-3.813,50,376
Voltas		1499.10-62.20-3.9814,19,196
Suzlon Energy		40.95-1.72-4.0311,60,13,965
UNO Minda		1140.40-48.10-4.0512,12,211
Titagarh Rail Systems		671.35-29.60-4.226,52,594
Rail Vikas Nigam		299.45-16.90-5.3495,78,303
Himadri Speciality Chemical		457.45-27.40-5.6517,92,331
Mar 2, 2026, 3:59 PM IST
