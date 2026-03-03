Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Finolex Cables
|946.45
|32.75
|3.58
|26,25,254
|Tube Investments of India
|2837.60
|84.20
|3.06
|20,01,875
|Neuland Laboratories
|13096.00
|271.00
|2.11
|39,145
|Bharat Electronics
|453.95
|9.25
|2.08
|3,50,34,174
|Hindustan Copper
|576.00
|9.70
|1.71
|1,82,72,860
|Hindalco Industries
|940.00
|15.30
|1.65
|55,73,300
|J B Chemicals & Pharmaceuticals
|2077.40
|23.90
|1.16
|2,59,750
|Hindustan Aeronautics
|3951.60
|38.40
|0.98
|32,63,290
|Sun Pharmaceutical Industries
|1752.50
|15.50
|0.89
|39,19,270
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.40
|8.10
|0.63
|10,52,234
|Lupin
|2311.10
|9.20
|0.40
|5,80,930
|Cipla
|1351.60
|3.40
|0.25
|18,99,674
|JSW Steel
|1267.30
|2.60
|0.21
|16,08,917
|Navin Fluorine International
|6269.00
|12.50
|0.20
|1,69,116
|Astral
|1669.80
|1.90
|0.11
|8,13,157
|Divi's Laboratories
|6403.50
|-5.00
|-0.08
|3,00,339
|Mankind Pharma
|2245.50
|-2.10
|-0.09
|5,45,017
|Sai Life Science
|996.35
|-1.90
|-0.19
|9,80,255
|Supreme Industries
|3954.20
|-21.00
|-0.53
|5,13,269
|APL Apollo Tubes
|2222.30
|-12.30
|-0.55
|5,09,813
|PI Industries
|3099.40
|-17.90
|-0.57
|3,14,065
|Castrol India
|185.82
|-1.09
|-0.58
|20,91,159
|Tata Steel
|211.01
|-1.32
|-0.62
|3,05,23,310
|Glenmark Pharmaceuticals
|2123.30
|-13.40
|-0.63
|3,16,016
|Polycab India
|8548.50
|-62.00
|-0.72
|6,53,618
|Whirlpool of India
|914.35
|-7.50
|-0.81
|4,00,316
|Aurobindo Pharma
|1210.40
|-10.00
|-0.82
|8,88,443
|Welspun Corp
|817.65
|-7.60
|-0.92
|4,89,483
|Tata Chemicals
|710.45
|-6.95
|-0.97
|4,86,232
|SRF
|2537.00
|-25.20
|-0.98
|2,15,252
|Ashok Leyland
|209.01
|-2.09
|-0.99
|1,77,27,577
|Laurus Labs
|1065.00
|-10.80
|-1.00
|22,61,544
|Bharat Heavy Electricals
|262.15
|-2.80
|-1.06
|1,28,70,609
|Fortis Healthcare
|932.50
|-10.15
|-1.08
|11,77,977
|Amber Enterprises India
|7884.50
|-89.50
|-1.12
|1,83,333
|Alkem Laboratories
|5566.00
|-73.50
|-1.30
|54,260
|Granules India
|574.40
|-7.85
|-1.35
|4,68,097
|Gland Pharma
|1794.80
|-27.40
|-1.50
|65,276
|Cummins India
|4816.80
|-81.50
|-1.66
|4,99,980
|Bharat Forge
|1879.30
|-31.90
|-1.67
|14,90,881
|PG Electroplast
|617.30
|-10.60
|-1.69
|18,93,193
|Crompton Greaves Consumer Electricals
|253.45
|-4.40
|-1.71
|39,67,184
|Mahindra & Mahindra
|3334.30
|-63.10
|-1.86
|29,97,529
|Bajaj Auto
|9776.00
|-196.50
|-1.97
|3,30,330
|Carborundum Universal
|806.95
|-16.30
|-1.98
|1,29,107
|Hero MotoCorp
|5591.50
|-118.50
|-2.08
|4,32,301
|Piramal Pharma
|152.81
|-3.32
|-2.13
|20,46,239
|Atul
|6531.00
|-143.00
|-2.14
|15,306
|SKF India
|1700.00
|-37.50
|-2.16
|31,024
|Cohance Lifesciences
|303.20
|-6.75
|-2.18
|7,08,358
|Motherson Sumi Wiring India
|42.25
|-0.95
|-2.20
|71,08,750
|Kajaria Ceramics
|935.60
|-21.50
|-2.25
|4,97,305
|UPL
|622.85
|-14.55
|-2.28
|24,04,381
|Eicher Motors
|7826.00
|-184.50
|-2.30
|4,94,148
|Amara Raja Energy & Mobility
|824.45
|-20.50
|-2.43
|3,82,737
|Bata India
|769.50
|-19.50
|-2.47
|1,20,445
|Reliance Industries
|1358.00
|-35.90
|-2.58
|2,37,28,722
|Aditya Birla Real Estate
|1255.90
|-34.30
|-2.66
|1,89,848
|Elgi Equipments
|520.10
|-14.65
|-2.74
|5,14,278
|Chambal Fertilisers & Chemicals
|448.15
|-13.10
|-2.84
|9,26,613
|Timken India
|3373.10
|-99.80
|-2.87
|60,330
|Page Industries
|31175.00
|-935.00
|-2.91
|21,570
|Sundram Fasteners
|846.95
|-26.20
|-3.00
|71,612
|Kaynes Technology India
|3736.60
|-119.90
|-3.11
|11,83,553
|Tata Motors Passenger Vehicles
|370.60
|-12.05
|-3.15
|1,18,04,909
|Maruti Suzuki India
|14388.00
|-469.00
|-3.16
|6,03,744
|Aarti Industries
|432.95
|-14.20
|-3.18
|10,46,432
|Inox Wind
|89.19
|-2.94
|-3.19
|1,20,82,239
|Sona BLW Precision Forgings
|517.25
|-17.25
|-3.23
|15,57,182
|Hindustan Petroleum Corporation
|424.50
|-14.25
|-3.25
|1,22,50,296
|Natco Pharma
|956.25
|-32.25
|-3.26
|10,73,411
|SKF India (Industrial)
|2476.70
|-85.80
|-3.35
|8,095
|Exide Industries
|322.80
|-11.50
|-3.44
|16,51,619
|Dixon Technologies (India)
|10151.00
|-377.00
|-3.58
|4,99,942
|Wockhardt
|1310.00
|-51.90
|-3.81
|3,50,376
|Voltas
|1499.10
|-62.20
|-3.98
|14,19,196
|Suzlon Energy
|40.95
|-1.72
|-4.03
|11,60,13,965
|UNO Minda
|1140.40
|-48.10
|-4.05
|12,12,211
|Titagarh Rail Systems
|671.35
|-29.60
|-4.22
|6,52,594
|Rail Vikas Nigam
|299.45
|-16.90
|-5.34
|95,78,303
|Himadri Speciality Chemical
|457.45
|-27.40
|-5.65
|17,92,331