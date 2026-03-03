Facebook Pixel Code
Google News Follow
Watchlist

Nifty200 Alpha 30 Index

NSE
BSE
1 Day
3 Months
  • 1 Day
  • 1 Week
  • 1 Month
  • 3 Months
  • 6 Months
  • 1 Year
  • 3 Years
  • 5 Years

NIFTY200 ALPHA 30

Nifty200 Alpha 30
Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
  • Nifty 50
  • Nifty 100
  • Nifty 100 Low Volatility 30
  • Nifty 200
  • Nifty 200 Q30
  • Nifty 500
  • Nifty Alpha 50
  • Nifty Alpha Low Volatility 30
  • NIFTY Alpha Quality Low Volatility 30
  • NIFTY Alpha Quality Value Low Volatility 30
  • Nifty Auto
  • Nifty Bank
  • Nifty Capital Markets
  • Nifty Commodities
  • Nifty Consumer Durables
  • Nifty Consumption
  • Nifty Core Housing
  • Nifty CPSE
  • Nifty Dividend Opportunities 50
  • Nifty Energy
  • Nifty EV & New Age Automotive
  • Nifty Financial Services
  • Nifty Financial Services 25/50
  • Nifty Financial Services Ex-Bank
  • NIfty FMCG
  • Nifty Growth Sectors 15
  • Nifty Health
  • Nifty Housing
  • Nifty Ind. Digital
  • Nifty India Defence
  • Nifty India Manufacturing
  • Nifty India New Age Consumption
  • Nifty India Select 5 Corporate Groups (MAATR)
  • Nifty India Tourism
  • Nifty Infrastructure
  • Nifty IPO
  • Nifty IT
  • Nifty LargeMidcap 250
  • Nifty M150 Q50
  • Nifty Media
  • Nifty Metal
  • Nifty Microcap 250
  • Nifty Midcap 50
  • Nifty Midcap 100
  • Nifty Midcap 150
  • Nifty Midcap Liquid 15
  • NIFTY Midcap150 Momentum 50 Index
  • Nifty MidSmall Financial Services
  • Nifty MidSmall Healthcare
  • Nifty MidSmall India Consumption
  • Nifty MidSmall IT & Telecom
  • Nifty MidSmallcap 400
  • Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100
  • Nifty MNC
  • Nifty Mobility
  • Nifty Next 50
  • Nifty Non-Cyclical Consumer
  • Nifty Oil & Gas
  • Nifty Pharma
  • Nifty Private Bank
  • Nifty PSE
  • Nifty PSU Bank
  • Nifty Quality 30
  • NIFTY Quality Low Volatility 30
  • Nifty Realty
  • Nifty Rural
  • Nifty Service Sector
  • Nifty Smallcap 50
  • Nifty Smallcap 100
  • Nifty Smallcap 250
  • Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100
  • Nifty Smallcap250 Quality 50
  • Nifty Tata Group 25% Cap
  • Nifty Top 10 Equal Weight
  • Nifty Total Market
  • NIFTY Transportation & Logistics
  • Nifty50 Equal Weight
  • Nifty50 Value 20
  • NIFTY100 Alpha 30
  • Nifty100 Equal Weight
  • Nifty100 Liquid 15
  • Nifty200 Alpha 30
  • Nifty200 Momentum 30
  • Nifty200 Value 30
  • Nifty500 Equal Weight
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted
  • Nifty500 Low Volatility 50
  • Nifty500 Momentum 50
  • Nifty500 Mul50:25:25
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
  • Nifty500 Multifactor MQVLv 50
  • Nifty500 Quality 50
  • Nifty500 Value 50 Index
Add to Watchlist
25116.30 Closed
-1.42-360.8
As on Mar 2, 2026, 4:14 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
-1.9
1M
1.8
3M
-1.3
6M
0.4
1Y
21.1
5Y
18.4
Check Technicals, Pivot Level Data
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Solar Industries India		13989.00485.003.593,77,410
Muthoot Finance		3471.90118.403.5312,68,987
Bharat Electronics		453.959.252.083,50,34,174
Divi's Laboratories		6403.50-5.00-0.083,00,339
Bharti Airtel		1873.20-6.10-0.321,17,85,758
Max Financial Services		1806.80-6.60-0.364,13,785
Glenmark Pharmaceuticals		2123.30-13.40-0.633,16,016
Mazagon Dock Shipbuilders		2209.80-15.10-0.6814,48,602
Max Healthcare Institute		1083.60-8.35-0.7634,67,885
HDFC Bank		879.40-8.35-0.943,83,78,924
Fortis Healthcare		932.50-10.15-1.0811,77,977
Eternal		242.87-3.43-1.397,33,88,956
Indian Bank		976.65-13.85-1.4014,34,807
TVS Motor Company		3813.10-56.60-1.4610,02,069
Bajaj Finance		978.25-17.65-1.7784,93,269
HDFC Asset Management Company		2649.80-48.80-1.818,16,022
Aditya Birla Capital		338.10-6.35-1.8468,39,776
Mahindra & Mahindra		3334.30-63.10-1.8629,97,529
Coforge		1162.70-23.10-1.9524,47,816
UPL		622.85-14.55-2.2824,04,381
Eicher Motors		7826.00-184.50-2.304,94,148
BSE		2643.60-63.50-2.3543,45,346
Indian Hotels Company		651.00-16.05-2.4118,94,582
L&T Finance		275.80-8.15-2.8780,61,770
Bosch		35370.00-1,055.00-2.9020,579
Maruti Suzuki India		14388.00-469.00-3.166,03,744
One97 Communications		1059.40-38.90-3.5449,95,351
Dixon Technologies (India)		10151.00-377.00-3.584,99,942
SBI Cards and Payment Services		746.50-27.90-3.6011,39,992
InterGlobe Aviation		4520.40-306.80-6.3634,65,274
Mar 2, 2026, 3:58 PM IST
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

Index Funds

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.57
3Y (%)88.22
5Y (%)141.09
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)0.27

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.28
3Y (%)87.03
5Y (%)139.06
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.30

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.67
3Y (%)84.20
5Y (%)132.69
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.80

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.65
3Y (%)84.17
5Y (%)132.21
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)1.01

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.24
3Y (%)94.93
5Y (%)123.91
Fund Size (Cr)4236.59
ER (%)0.65
view more

Market News

More Market News
icon
Market Pulse