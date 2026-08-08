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Nifty Quality 30 Index

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NIFTY QUALITY 30

Nifty Quality 30
Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
  • Nifty 50
  • Nifty 100
  • Nifty 100 Low Volatility 30
  • Nifty 200
  • Nifty 200 Q30
  • Nifty 500
  • Nifty Alpha 50
  • Nifty Alpha Low Volatility 30
  • NIFTY Alpha Quality Low Volatility 30
  • NIFTY Alpha Quality Value Low Volatility 30
  • Nifty Auto
  • Nifty Bank
  • Nifty Capital Markets
  • Nifty Commodities
  • Nifty Consumer Durables
  • Nifty Consumption
  • Nifty Core Housing
  • Nifty CPSE
  • Nifty Dividend Opportunities 50
  • Nifty Energy
  • Nifty EV & New Age Automotive
  • Nifty Financial Services
  • Nifty Financial Services 25/50
  • Nifty Financial Services Ex-Bank
  • NIfty FMCG
  • Nifty Growth Sectors 15
  • Nifty Health
  • Nifty Housing
  • Nifty Ind. Digital
  • Nifty India Defence
  • Nifty India Manufacturing
  • Nifty India New Age Consumption
  • Nifty India Select 5 Corporate Groups (MAATR)
  • Nifty India Tourism
  • Nifty Infrastructure
  • Nifty IPO
  • Nifty IT
  • Nifty LargeMidcap 250
  • Nifty M150 Q50
  • Nifty Media
  • Nifty Metal
  • Nifty Microcap 250
  • Nifty Midcap 50
  • Nifty Midcap 100
  • Nifty Midcap 150
  • Nifty Midcap Liquid 15
  • NIFTY Midcap150 Momentum 50 Index
  • Nifty MidSmall Financial Services
  • Nifty MidSmall Healthcare
  • Nifty MidSmall India Consumption
  • Nifty MidSmall IT & Telecom
  • Nifty MidSmallcap 400
  • Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100
  • Nifty MNC
  • Nifty Mobility
  • Nifty Next 50
  • Nifty Non-Cyclical Consumer
  • Nifty Oil & Gas
  • Nifty Pharma
  • Nifty Private Bank
  • Nifty PSE
  • Nifty PSU Bank
  • Nifty Quality 30
  • NIFTY Quality Low Volatility 30
  • Nifty Realty
  • Nifty Rural
  • Nifty Service Sector
  • Nifty Smallcap 50
  • Nifty Smallcap 100
  • Nifty Smallcap 250
  • Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100
  • Nifty Smallcap250 Quality 50
  • Nifty Tata Group 25% Cap
  • Nifty Top 10 Equal Weight
  • Nifty Total Market
  • NIFTY Transportation & Logistics
  • Nifty50 Equal Weight
  • Nifty50 Value 20
  • NIFTY100 Alpha 30
  • Nifty100 Equal Weight
  • Nifty100 Liquid 15
  • Nifty200 Alpha 30
  • Nifty200 Momentum 30
  • Nifty200 Value 30
  • Nifty500 Equal Weight
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted
  • Nifty500 Low Volatility 50
  • Nifty500 Momentum 50
  • Nifty500 Mul50:25:25
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
  • Nifty500 Multifactor MQVLv 50
  • Nifty500 Quality 50
  • Nifty500 Value 50 Index
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5787.70 Closed
0.49+28.3
As on Aug 7, 2026, 4:14 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
2
1M
4.1
3M
2.9
6M
1.1
1Y
5.7
5Y
56.5
Check Technicals, Pivot Level Data
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Tata Consultancy Services		2452.7079.703.3645,47,979
Hero MotoCorp		5725.00174.503.1419,14,675
LTM		4658.10130.102.876,43,855
Bosch		42950.00950.002.2628,216
Hindustan Zinc		603.0013.002.2063,62,181
Britannia Industries		5510.00106.001.9613,42,849
HCL Technologies		1356.6021.601.6217,25,616
Infosys		1175.1010.100.8775,81,410
Solar Industries India		18650.00154.000.8349,218
Hindustan Unilever		2096.0016.500.7910,54,665
Wipro		187.531.410.7678,23,102
Eicher Motors		8020.0052.500.663,39,416
Zydus Lifesciences		1114.206.200.566,66,151
Bharat Electronics		401.001.800.451,07,98,068
Bajaj Auto		11662.0042.000.362,08,968
Nestle India		1540.005.000.3315,20,661
Havells India		1288.002.500.1915,06,943
Tech Mahindra		1635.002.800.1760,89,110
Dr. Reddy's Laboratories		1172.001.000.0910,72,438
ITC		286.100.200.0761,28,841
Coal India		415.25-0.35-0.0834,93,763
Hindustan Aeronautics		4910.00-10.00-0.2010,83,102
Maruti Suzuki India		14037.00-43.00-0.313,24,104
Dabur India		410.00-1.30-0.3217,49,544
HDFC Bank		731.00-3.30-0.451,93,82,042
Varun Beverages		442.00-2.00-0.4524,72,286
Mazagon Dock Shipbuilders		2514.90-15.10-0.6010,78,657
Asian Paints		2735.00-20.00-0.7310,67,986
United Spirits		1512.40-12.60-0.833,24,797
Divi's Laboratories		8275.00-74.00-0.892,56,657
Pidilite Industries		1660.00-26.00-1.549,17,427
ABB India		7600.00-135.00-1.751,79,322
Godrej Consumer Products		1050.00-27.30-2.5326,59,684
Aug 07, 2026, 03:59 PM IST
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

Index Funds

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)32.26
3Y (%)99.30
5Y (%)127.88
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)0.61

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.99
3Y (%)67.56
5Y (%)125.93
Fund Size (Cr)3730.34
ER (%)0.26

Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.75
3Y (%)67.00
5Y (%)124.91
Fund Size (Cr)472.78
ER (%)0.42

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.87
3Y (%)66.56
5Y (%)123.71
Fund Size (Cr)2586.82
ER (%)0.34

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)31.58
3Y (%)96.14
5Y (%)121.78
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)1.06
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