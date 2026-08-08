Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Tata Consultancy Services
|2452.70
|79.70
|3.36
|45,47,979
|Hero MotoCorp
|5725.00
|174.50
|3.14
|19,14,675
|LTM
|4658.10
|130.10
|2.87
|6,43,855
|Bosch
|42950.00
|950.00
|2.26
|28,216
|Hindustan Zinc
|603.00
|13.00
|2.20
|63,62,181
|Britannia Industries
|5510.00
|106.00
|1.96
|13,42,849
|HCL Technologies
|1356.60
|21.60
|1.62
|17,25,616
|Infosys
|1175.10
|10.10
|0.87
|75,81,410
|Solar Industries India
|18650.00
|154.00
|0.83
|49,218
|Hindustan Unilever
|2096.00
|16.50
|0.79
|10,54,665
|Wipro
|187.53
|1.41
|0.76
|78,23,102
|Eicher Motors
|8020.00
|52.50
|0.66
|3,39,416
|Zydus Lifesciences
|1114.20
|6.20
|0.56
|6,66,151
|Bharat Electronics
|401.00
|1.80
|0.45
|1,07,98,068
|Bajaj Auto
|11662.00
|42.00
|0.36
|2,08,968
|Nestle India
|1540.00
|5.00
|0.33
|15,20,661
|Havells India
|1288.00
|2.50
|0.19
|15,06,943
|Tech Mahindra
|1635.00
|2.80
|0.17
|60,89,110
|Dr. Reddy's Laboratories
|1172.00
|1.00
|0.09
|10,72,438
|ITC
|286.10
|0.20
|0.07
|61,28,841
|Coal India
|415.25
|-0.35
|-0.08
|34,93,763
|Hindustan Aeronautics
|4910.00
|-10.00
|-0.20
|10,83,102
|Maruti Suzuki India
|14037.00
|-43.00
|-0.31
|3,24,104
|Dabur India
|410.00
|-1.30
|-0.32
|17,49,544
|HDFC Bank
|731.00
|-3.30
|-0.45
|1,93,82,042
|Varun Beverages
|442.00
|-2.00
|-0.45
|24,72,286
|Mazagon Dock Shipbuilders
|2514.90
|-15.10
|-0.60
|10,78,657
|Asian Paints
|2735.00
|-20.00
|-0.73
|10,67,986
|United Spirits
|1512.40
|-12.60
|-0.83
|3,24,797
|Divi's Laboratories
|8275.00
|-74.00
|-0.89
|2,56,657
|Pidilite Industries
|1660.00
|-26.00
|-1.54
|9,17,427
|ABB India
|7600.00
|-135.00
|-1.75
|1,79,322
|Godrej Consumer Products
|1050.00
|-27.30
|-2.53
|26,59,684