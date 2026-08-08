Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Bank of India
|145.00
|2.34
|1.64
|85,69,425
|Indian Bank
|889.50
|11.60
|1.32
|40,24,185
|State Bank of India
|1097.20
|12.20
|1.12
|2,94,10,622
|Union Bank of India
|183.60
|1.10
|0.60
|2,21,86,841
|Punjab National Bank
|114.81
|0.51
|0.45
|1,12,02,537
|Canara Bank
|131.95
|0.25
|0.19
|2,25,76,580
|Bank of Maharashtra
|78.28
|0.11
|0.14
|92,48,212
|Bank of Baroda
|250.70
|-0.30
|-0.12
|74,79,873
|Central Bank of India
|31.36
|-0.15
|-0.48
|35,74,624
|Punjab & Sind Bank
|23.79
|-0.19
|-0.79
|7,86,849
|UCO Bank
|26.40
|-0.24
|-0.90
|28,82,482
|Indian Overseas Bank
|34.26
|-0.54
|-1.55
|22,85,872