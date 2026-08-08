Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Bandhan Bank
|176.02
|1.36
|0.78
|1,07,29,624
|Federal Bank
|356.25
|2.70
|0.76
|49,24,276
|IndusInd Bank
|1022.00
|5.80
|0.57
|17,27,371
|YES Bank
|22.69
|0.01
|0.04
|2,55,21,116
|HDFC Bank
|731.00
|-3.30
|-0.45
|1,93,82,042
|RBL Bank
|389.80
|-2.20
|-0.56
|16,93,465
|Kotak Mahindra Bank
|390.75
|-3.25
|-0.82
|73,15,232
|IDFC First Bank
|84.62
|-0.73
|-0.86
|95,39,702
|Axis Bank
|1238.00
|-18.00
|-1.43
|36,28,823
|ICICI Bank
|1421.00
|-36.50
|-2.50
|1,43,95,789