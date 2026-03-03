Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Muthoot Finance
|3471.90
|118.40
|3.53
|12,68,987
|Multi Commodity Exchange of India
|2501.20
|57.90
|2.37
|53,90,946
|ICICI Prudential Life Insurance Company
|653.55
|-0.95
|-0.15
|3,46,748
|Max Financial Services
|1806.80
|-6.60
|-0.36
|4,13,785
|Manappuram Finance
|282.00
|-1.25
|-0.44
|70,99,198
|Au Small Finance Bank
|951.25
|-7.10
|-0.74
|25,34,464
|PB Fintech
|1468.90
|-12.70
|-0.86
|18,45,136
|PNB Housing Finance
|813.30
|-11.45
|-1.39
|7,82,909
|Indian Bank
|976.65
|-13.85
|-1.40
|14,34,807
|IndusInd Bank
|942.50
|-14.25
|-1.49
|15,68,186
|Federal Bank
|294.95
|-4.90
|-1.63
|62,75,477
|HDFC Asset Management Company
|2649.80
|-48.80
|-1.81
|8,16,022
|LIC Housing Finance
|527.95
|-9.80
|-1.82
|17,33,321
|Aditya Birla Capital
|338.10
|-6.35
|-1.84
|68,39,776
|Union Bank of India
|198.13
|-4.14
|-2.05
|2,22,56,833
|RBL Bank
|313.15
|-6.60
|-2.06
|52,96,391
|Bank of India
|172.30
|-3.75
|-2.13
|1,11,69,455
|IDFC First Bank
|71.78
|-1.70
|-2.31
|6,05,16,758
|BSE
|2643.60
|-63.50
|-2.35
|43,45,346
|Bandhan Bank
|177.66
|-4.32
|-2.37
|83,91,506
|YES Bank
|20.18
|-0.54
|-2.61
|14,10,54,900
|360 One Wam
|1074.70
|-28.90
|-2.62
|18,37,718
|Housing and Urban Development Corporation
|181.74
|-5.01
|-2.68
|43,96,131
|L&T Finance
|275.80
|-8.15
|-2.87
|80,61,770
|Angel One
|226.32
|-6.88
|-2.95
|70,12,943
|Indian Energy Exchange
|121.52
|-4.12
|-3.28
|66,17,593
|Central Depository Services (India)
|1228.30
|-43.90
|-3.45
|31,50,540
|One97 Communications
|1059.40
|-38.90
|-3.54
|49,95,351
|SBI Cards and Payment Services
|746.50
|-27.90
|-3.60
|11,39,992
|Computer Age Management Services
|651.30
|-26.30
|-3.88
|27,15,604