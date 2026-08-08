Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Zee Entertainment Enterprises
|94.19
|1.62
|1.75
|2,11,79,751
|Hathway Cable & Datacom
|10.91
|0.08
|0.74
|9,97,495
|PVR INOX
|1156.00
|5.60
|0.49
|1,37,511
|DB Corp
|210.41
|-0.24
|-0.11
|75,660
|Nazara Technologies
|352.35
|-0.50
|-0.14
|22,05,799
|Sun TV Network
|486.65
|-2.55
|-0.52
|1,37,019
|Network18 Media & Investments
|29.56
|-0.35
|-1.17
|12,40,544
|Tips Music
|645.35
|-9.05
|-1.38
|1,73,364
|Prime Focus
|287.60
|-4.30
|-1.47
|11,01,666
|Saregama India
|519.20
|-8.80
|-1.67
|4,73,141