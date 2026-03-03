Company Name
|Ventive Hospitality
|711.40
|16.70
|2.40
|3,82,956
|Lemon Tree Hotels
|113.97
|0.30
|0.26
|40,77,749
|Indian Railway Catering & Tourism Corporation
|568.95
|-0.60
|-0.11
|27,90,621
|EIH
|312.55
|-1.00
|-0.32
|2,85,224
|ITC Hotels
|172.52
|-3.54
|-2.01
|24,96,516
|Indian Hotels Company
|651.00
|-16.05
|-2.41
|18,94,582
|Leela Palaces Hotels & Resorts
|442.45
|-11.10
|-2.45
|3,39,353
|Jubilant Foodworks
|505.65
|-14.25
|-2.74
|14,97,360
|Advent Hotels International
|188.24
|-5.59
|-2.88
|61,781
|Chalet Hotels
|784.50
|-23.60
|-2.92
|5,79,942
|Sapphire Foods India
|196.61
|-7.68
|-3.76
|1,42,276
|Devyani International
|122.55
|-4.89
|-3.84
|9,79,408
|TBO Tek
|1175.60
|-50.20
|-4.10
|2,16,391
|GMR Airports
|96.49
|-4.14
|-4.11
|1,19,96,476
|BLS International Services
|266.65
|-12.05
|-4.32
|11,64,222
|Valor Estate
|108.16
|-5.62
|-4.94
|19,43,747
|InterGlobe Aviation
|4520.40
|-306.80
|-6.36
|34,65,274