Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Paras Defence and Space Technologies
|670.85
|33.05
|5.18
|1,78,09,445
|Solar Industries India
|13989.00
|485.00
|3.59
|3,77,410
|Dynamatic Technologies
|10307.00
|277.00
|2.76
|50,489
|Bharat Electronics
|453.95
|9.25
|2.08
|3,50,34,174
|Astra Microwave Products
|982.40
|13.80
|1.42
|8,34,781
|Hindustan Aeronautics
|3951.60
|38.40
|0.98
|32,63,290
|Bharat Dynamics
|1268.00
|2.80
|0.22
|34,71,100
|Data Patterns (India)
|3204.30
|-5.90
|-0.18
|18,54,061
|Mishra Dhatu Nigam
|344.15
|-2.10
|-0.61
|12,52,310
|Mazagon Dock Shipbuilders
|2209.80
|-15.10
|-0.68
|14,48,602
|Zen Technologies
|1345.40
|-14.50
|-1.07
|9,99,557
|Bharat Forge
|1879.30
|-31.90
|-1.67
|14,90,881
|MTAR Technologies
|3743.00
|-63.80
|-1.68
|4,83,025
|Unimech Aerospace and Manufacturing
|860.65
|-15.90
|-1.81
|69,389
|BEML
|1650.20
|-30.80
|-1.83
|2,63,949
|Garden Reach Shipbuilders & Engineers
|2370.70
|-63.40
|-2.60
|12,81,767
|Cochin Shipyard
|1448.90
|-42.80
|-2.87
|11,64,505
|Cyient DLM
|303.20
|-9.40
|-3.01
|2,24,999