Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Aurobindo Pharma
|1658.00
|69.10
|4.35
|20,01,257
|Fortis Healthcare
|955.15
|35.15
|3.82
|35,51,821
|Mankind Pharma
|2456.00
|35.70
|1.48
|1,67,663
|Syngene International
|403.70
|3.95
|0.99
|22,60,564
|Laurus Labs
|1844.30
|14.30
|0.78
|15,53,067
|Piramal Pharma
|209.55
|1.31
|0.63
|46,11,692
|Zydus Lifesciences
|1114.20
|6.20
|0.56
|6,66,151
|Alkem Laboratories
|5620.00
|22.50
|0.40
|76,165
|Glenmark Pharmaceuticals
|2279.10
|9.10
|0.40
|4,37,610
|Ipca Laboratories
|1735.80
|1.60
|0.09
|79,829
|Dr. Reddy's Laboratories
|1172.00
|1.00
|0.09
|10,72,438
|Abbott India
|27835.00
|-20.00
|-0.07
|7,629
|Max Healthcare Institute
|1070.00
|-2.40
|-0.22
|11,89,799
|Sun Pharmaceutical Industries
|1945.00
|-6.00
|-0.31
|24,25,268
|Apollo Hospitals Enterprise
|8945.00
|-29.50
|-0.33
|2,73,543
|Torrent Pharmaceuticals
|4924.00
|-32.00
|-0.65
|3,94,462
|Divi's Laboratories
|8275.00
|-74.00
|-0.89
|2,56,657
|Cipla
|1463.80
|-13.20
|-0.89
|7,65,193
|Lupin
|2363.50
|-21.50
|-0.90
|20,46,981
|Biocon
|426.35
|-10.25
|-2.35
|52,65,823