Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Britannia Industries
|5510.00
|106.00
|1.96
|13,42,849
|Emami
|412.55
|3.55
|0.87
|9,94,119
|Hindustan Unilever
|2096.00
|16.50
|0.79
|10,54,665
|Patanjali Foods
|357.50
|2.50
|0.70
|27,96,734
|Radico Khaitan
|4499.00
|29.00
|0.65
|2,99,219
|Nestle India
|1540.00
|5.00
|0.33
|15,20,661
|Marico
|862.00
|2.00
|0.23
|11,51,946
|Kwality Wall's (India)
|34.86
|0.04
|0.11
|1,47,94,987
|Colgate-Palmolive (India)
|2030.00
|1.60
|0.08
|2,22,982
|ITC
|286.10
|0.20
|0.07
|61,28,841
|Dabur India
|410.00
|-1.30
|-0.32
|17,49,544
|Varun Beverages
|442.00
|-2.00
|-0.45
|24,72,286
|Tata Consumer Products
|1082.30
|-7.70
|-0.71
|8,79,013
|United Spirits
|1512.40
|-12.60
|-0.83
|3,24,797
|United Breweries
|1400.30
|-15.00
|-1.06
|99,991
|Godrej Consumer Products
|1050.00
|-27.30
|-2.53
|26,59,684