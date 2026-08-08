Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|REC
|367.00
|5.50
|1.52
|40,61,190
|State Bank of India
|1097.20
|12.20
|1.12
|2,94,10,622
|BSE
|3457.10
|22.10
|0.64
|37,22,055
|Power Finance Corporation
|420.00
|2.00
|0.48
|44,22,078
|LIC Housing Finance
|504.25
|-0.75
|-0.15
|16,04,722
|Muthoot Finance
|2890.00
|-4.20
|-0.15
|8,13,420
|SBI Cards and Payment Services
|659.00
|-1.00
|-0.15
|14,53,309
|SBI Life Insurance Company
|1855.50
|-6.00
|-0.32
|3,90,231
|HDFC Bank
|731.00
|-3.30
|-0.45
|1,93,82,042
|HDFC Life Insurance Company
|540.00
|-2.50
|-0.46
|14,13,369
|Kotak Mahindra Bank
|390.75
|-3.25
|-0.82
|73,15,232
|ICICI Lombard General Insurance Company
|1639.00
|-19.00
|-1.15
|3,95,441
|ICICI Prudential Life Insurance Company
|501.05
|-5.95
|-1.17
|9,74,283
|Axis Bank
|1238.00
|-18.00
|-1.43
|36,28,823
|Shriram Finance
|1115.00
|-26.00
|-2.28
|32,39,689
|Jio Financial Services
|256.80
|-6.30
|-2.39
|1,08,58,220
|ICICI Bank
|1421.00
|-36.50
|-2.50
|1,43,95,789
|Bajaj Finserv
|2008.90
|-77.10
|-3.70
|24,16,624
|Cholamandalam Investment & Finance Company
|1866.20
|-73.80
|-3.80
|16,17,860
|Bajaj Finance
|1078.00
|-66.80
|-5.84
|1,56,14,001