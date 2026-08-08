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Nifty Financial Services 25/50 Index

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NIFTY FINANCIAL SERVICES 25/50

Nifty Financial Services 25/50
Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
  • Nifty 50
  • Nifty 100
  • Nifty 100 Low Volatility 30
  • Nifty 200
  • Nifty 200 Q30
  • Nifty 500
  • Nifty Alpha 50
  • Nifty Alpha Low Volatility 30
  • NIFTY Alpha Quality Low Volatility 30
  • NIFTY Alpha Quality Value Low Volatility 30
  • Nifty Auto
  • Nifty Bank
  • Nifty Capital Markets
  • Nifty Commodities
  • Nifty Consumer Durables
  • Nifty Consumption
  • Nifty Core Housing
  • Nifty CPSE
  • Nifty Dividend Opportunities 50
  • Nifty Energy
  • Nifty EV & New Age Automotive
  • Nifty Financial Services
  • Nifty Financial Services 25/50
  • Nifty Financial Services Ex-Bank
  • NIfty FMCG
  • Nifty Growth Sectors 15
  • Nifty Health
  • Nifty Housing
  • Nifty Ind. Digital
  • Nifty India Defence
  • Nifty India Manufacturing
  • Nifty India New Age Consumption
  • Nifty India Select 5 Corporate Groups (MAATR)
  • Nifty India Tourism
  • Nifty Infrastructure
  • Nifty IPO
  • Nifty IT
  • Nifty LargeMidcap 250
  • Nifty M150 Q50
  • Nifty Media
  • Nifty Metal
  • Nifty Microcap 250
  • Nifty Midcap 50
  • Nifty Midcap 100
  • Nifty Midcap 150
  • Nifty Midcap Liquid 15
  • NIFTY Midcap150 Momentum 50 Index
  • Nifty MidSmall Financial Services
  • Nifty MidSmall Healthcare
  • Nifty MidSmall India Consumption
  • Nifty MidSmall IT & Telecom
  • Nifty MidSmallcap 400
  • Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100
  • Nifty MNC
  • Nifty Mobility
  • Nifty Next 50
  • Nifty Non-Cyclical Consumer
  • Nifty Oil & Gas
  • Nifty Pharma
  • Nifty Private Bank
  • Nifty PSE
  • Nifty PSU Bank
  • Nifty Quality 30
  • NIFTY Quality Low Volatility 30
  • Nifty Realty
  • Nifty Rural
  • Nifty Service Sector
  • Nifty Smallcap 50
  • Nifty Smallcap 100
  • Nifty Smallcap 250
  • Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100
  • Nifty Smallcap250 Quality 50
  • Nifty Tata Group 25% Cap
  • Nifty Top 10 Equal Weight
  • Nifty Total Market
  • NIFTY Transportation & Logistics
  • Nifty50 Equal Weight
  • Nifty50 Value 20
  • NIFTY100 Alpha 30
  • Nifty100 Equal Weight
  • Nifty100 Liquid 15
  • Nifty200 Alpha 30
  • Nifty200 Momentum 30
  • Nifty200 Value 30
  • Nifty500 Equal Weight
  • Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted
  • Nifty500 Low Volatility 50
  • Nifty500 Momentum 50
  • Nifty500 Mul50:25:25
  • Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20
  • Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 index
  • Nifty500 Multifactor MQVLv 50
  • Nifty500 Quality 50
  • Nifty500 Value 50 Index
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28901.80 Closed
-1.43-419.6
As on Aug 7, 2026, 4:14 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
-0.5
1M
-1.7
3M
-0.1
6M
-5.8
1Y
1.9
5Y
67.2
Check Technicals, Pivot Level Data
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
REC		367.005.501.5240,61,190
State Bank of India		1097.2012.201.122,94,10,622
BSE		3457.1022.100.6437,22,055
Power Finance Corporation		420.002.000.4844,22,078
LIC Housing Finance		504.25-0.75-0.1516,04,722
Muthoot Finance		2890.00-4.20-0.158,13,420
SBI Cards and Payment Services		659.00-1.00-0.1514,53,309
SBI Life Insurance Company		1855.50-6.00-0.323,90,231
HDFC Bank		731.00-3.30-0.451,93,82,042
HDFC Life Insurance Company		540.00-2.50-0.4614,13,369
Kotak Mahindra Bank		390.75-3.25-0.8273,15,232
ICICI Lombard General Insurance Company		1639.00-19.00-1.153,95,441
ICICI Prudential Life Insurance Company		501.05-5.95-1.179,74,283
Axis Bank		1238.00-18.00-1.4336,28,823
Shriram Finance		1115.00-26.00-2.2832,39,689
Jio Financial Services		256.80-6.30-2.391,08,58,220
ICICI Bank		1421.00-36.50-2.501,43,95,789
Bajaj Finserv		2008.90-77.10-3.7024,16,624
Cholamandalam Investment & Finance Company		1866.20-73.80-3.8016,17,860
Bajaj Finance		1078.00-66.80-5.841,56,14,001
Aug 07, 2026, 03:59 PM IST
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

Index Funds

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)32.26
3Y (%)99.30
5Y (%)127.88
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)0.61

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.99
3Y (%)67.56
5Y (%)125.93
Fund Size (Cr)3730.34
ER (%)0.26

Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.75
3Y (%)67.00
5Y (%)124.91
Fund Size (Cr)472.78
ER (%)0.42

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.87
3Y (%)66.56
5Y (%)123.71
Fund Size (Cr)2586.82
ER (%)0.34

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)31.58
3Y (%)96.14
5Y (%)121.78
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)1.06
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