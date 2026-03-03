Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Multi Commodity Exchange of India
|2501.20
|57.90
|2.37
|53,90,946
|Anand Rathi Wealth
|3148.50
|72.60
|2.36
|2,65,646
|Motilal Oswal Financial Services
|717.50
|-7.65
|-1.05
|6,61,761
|HDFC Asset Management Company
|2649.80
|-48.80
|-1.81
|8,16,022
|Aditya Birla Sun Life AMC
|876.40
|-17.20
|-1.92
|3,84,495
|UTI Asset Management Company
|967.00
|-20.30
|-2.06
|67,855
|KFIN Technologies
|936.00
|-20.70
|-2.16
|7,78,066
|BSE
|2643.60
|-63.50
|-2.35
|43,45,346
|360 One Wam
|1074.70
|-28.90
|-2.62
|18,37,718
|Angel One
|226.32
|-6.88
|-2.95
|70,12,943
|Nippon Life India Asset Management
|903.45
|-27.75
|-2.98
|5,99,821
|Nuvama Wealth Management
|1206.50
|-38.40
|-3.08
|4,78,751
|Indian Energy Exchange
|121.52
|-4.12
|-3.28
|66,17,593
|Central Depository Services (India)
|1228.30
|-43.90
|-3.45
|31,50,540
|Computer Age Management Services
|651.30
|-26.30
|-3.88
|27,15,604