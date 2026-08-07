Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Tata Consultancy Services
|2452.70
|79.70
|3.36
|45,47,979
|Hero MotoCorp
|5725.00
|174.50
|3.14
|19,14,675
|LTM
|4658.10
|130.10
|2.87
|6,43,855
|Hindustan Zinc
|603.00
|13.00
|2.20
|63,62,181
|Britannia Industries
|5510.00
|106.00
|1.96
|13,42,849
|Tata Elxsi
|3781.00
|66.00
|1.78
|4,49,437
|HCL Technologies
|1356.60
|21.60
|1.62
|17,25,616
|KPIT Technologies
|629.90
|6.90
|1.11
|25,44,167
|Infosys
|1175.10
|10.10
|0.87
|75,81,410
|Hindustan Unilever
|2096.00
|16.50
|0.79
|10,54,665
|Oracle Financial Services Software
|11805.00
|70.00
|0.60
|1,86,998
|Bharat Electronics
|401.00
|1.80
|0.45
|1,07,98,068
|Cummins India
|5426.00
|24.00
|0.44
|2,62,771
|Bajaj Auto
|11662.00
|42.00
|0.36
|2,08,968
|Nestle India
|1540.00
|5.00
|0.33
|15,20,661
|Persistent Systems
|5475.00
|15.50
|0.28
|5,07,690
|HDFC Asset Management Company
|2545.00
|6.90
|0.27
|3,10,098
|Marico
|862.00
|2.00
|0.23
|11,51,946
|Havells India
|1288.00
|2.50
|0.19
|15,06,943
|Colgate-Palmolive (India)
|2030.00
|1.60
|0.08
|2,22,982
|ITC
|286.10
|0.20
|0.07
|61,28,841
|Dixon Technologies (India)
|14200.00
|0
|0
|1,92,713
|Coal India
|415.25
|-0.35
|-0.08
|34,93,763
|Indian Railway Catering & Tourism Corporation
|519.95
|-0.50
|-0.10
|9,94,282
|Hindustan Aeronautics
|4910.00
|-10.00
|-0.20
|10,83,102
|Page Industries
|39900.00
|-150.00
|-0.37
|10,770
|Mazagon Dock Shipbuilders
|2514.90
|-15.10
|-0.60
|10,78,657
|Asian Paints
|2735.00
|-20.00
|-0.73
|10,67,986
|Bharat Petroleum Corporation
|321.00
|-2.70
|-0.83
|54,31,740
|Polycab India
|9218.00
|-97.00
|-1.04
|1,97,996
|Pidilite Industries
|1660.00
|-26.00
|-1.54
|9,17,427
|Indraprastha Gas
|151.94
|-2.39
|-1.55
|7,58,514