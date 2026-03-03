Facebook Pixel Code
BSE SENSEX EQUAL WEIGHT

BSE Sensex Equal Weight
BSE Diversified Financials Revenue Growth
79697.61 Closed
-1.41-1142.66
As on Mar 2, 2026, 3:59 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
-2.2
1M
-3.2
3M
-3.3
6M
0.8
1Y
11.6
5Y
7.4
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Kwality Wall's (India)		27.951.837.0153,96,020
Bharat Electronics		453.759.302.0963,32,363
Sun Pharmaceutical Industries		1752.7014.600.841,07,135
ITC		314.801.200.3815,67,985
Bharti Airtel		1873.35-6.40-0.346,26,466
ICICI Bank		1374.20-4.80-0.353,06,289
Kotak Mahindra Bank		413.00-2.30-0.552,55,297
HDFC Bank		881.75-5.65-0.6431,67,635
Tata Steel		210.90-1.45-0.6830,15,592
Hindustan Unilever		2322.00-16.25-0.691,40,840
Power Grid Corporation of India		296.70-2.05-0.6912,23,767
Tech Mahindra		1346.55-10.70-0.7966,677
Tata Consultancy Services		2613.20-23.20-0.881,03,494
Infosys		1288.15-11.80-0.913,74,931
Axis Bank		1371.05-12.80-0.921,82,040
State Bank of India		1189.40-12.60-1.0514,21,248
NTPC		377.45-4.40-1.157,48,570
UltraTech Cement		12515.70-164.55-1.3012,091
Titan Company		4269.35-59.05-1.3653,950
Eternal		243.05-3.40-1.3870,17,231
Trent		3846.30-53.85-1.381,02,703
HCL Technologies		1370.75-19.45-1.401,02,773
Bajaj Finance		977.90-18.60-1.8711,85,861
Mahindra & Mahindra		3334.75-65.15-1.921,53,953
Bajaj Finserv		1943.95-48.75-2.4570,915
Reliance Industries		1358.35-35.95-2.5810,69,793
Asian Paints		2307.60-68.65-2.891,31,950
Maruti Suzuki India		14380.60-488.95-3.2927,046
Tata Motors Passenger Vehicles		370.50-12.65-3.3015,65,349
Adani Ports & Special Economic Zone		1470.20-50.65-3.333,15,193
Larsen & Toubro		4066.45-214.10-5.003,50,621
InterGlobe Aviation		4521.40-301.65-6.253,97,889
Mar 2, 2026, 4:01 PM IST
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

Index Funds

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.57
3Y (%)88.22
5Y (%)141.09
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)0.27

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.28
3Y (%)87.03
5Y (%)139.06
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.30

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.67
3Y (%)84.20
5Y (%)132.69
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.80

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.65
3Y (%)84.17
5Y (%)132.21
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)1.01

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.24
3Y (%)94.93
5Y (%)123.91
Fund Size (Cr)4236.59
ER (%)0.65
