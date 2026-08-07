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BSE Information Technology Index

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BSE INFORMATION TECHNOLOGY

BSE Information Technology
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30304.54 Closed
1.16+348.25 Today
As on Aug 7, 2026, 3:59 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
2.7
1M
11.7
3M
7.3
6M
-11.9
1Y
-11.3
5Y
-4.7
Check Technicals, Pivot Level Data
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Tata Technologies		873.3570.958.8415,34,090
Onward Technologies		292.0013.104.7023,995
Tata Consultancy Services		2453.7083.703.532,30,249
Rashi Peripherals		892.0526.753.0924,779
Control Print		580.0016.602.951,404
Silver Touch Technologies		199.005.602.901,32,871
LTM		4665.00131.502.9088,298
Digitide Solutions		102.002.852.8761,200
Netweb Technologies India		4940.65129.502.6985,558
Magellanic Cloud		29.630.712.461,39,040
Mphasis		2480.0558.552.421,69,004
Newgen Software Technologies		552.009.751.8047,631
Protean eGov Technologies		567.008.551.5318,468
Expleo Solutions		834.2012.401.512,987
Innovana Thinklabs		334.004.951.502
Datamatics Global Services		865.1512.651.485,176
Tata Elxsi		3780.0051.001.3745,611
Ramco Systems		633.408.151.3011,432
RateGain Travel Technologies		956.3011.201.1944,234
eMudhra		544.705.701.066,760
L&T Technology Services		3591.0035.451.006,929
Tech Mahindra		1649.9014.900.913,91,091
Tanla Platforms		614.204.950.8143,108
D-Link (India)		446.303.550.809,103
Mastek		1833.0012.900.717,089
Infosys		1173.107.900.684,27,811
KPIT Technologies		627.254.150.675,29,187
HCL Technologies		1348.907.900.591,32,276
Birlasoft		319.901.700.5354,724
Sasken Technologies		1924.558.450.44742
GNG Electronics		525.902.250.4324,895
Wipro		186.700.800.433,50,030
Accelya Solutions India		1144.403.900.34565
Black Box		743.852.200.3012,997
Cyient		856.702.300.2718,859
Excelsoft Technologies		83.350.090.111,00,614
Intellect Design Arena		722.700.700.1022,590
VL e-Governance & IT Solutions		10.950.010.092,017
Oracle Financial Services Software		11725.604.600.0410,540
Zaggle Prepaid Ocean Services		206.200.050.0223,756
Vakrangee		6.000092,993
Ksolves India		282.15-0.05-0.024,869
Orient Technologies		259.65-0.15-0.064,377
TVS Electronics		506.95-0.50-0.102,367
Genesys International Corporation		228.40-0.25-0.1115,545
InfoBeans Technologies		167.40-0.35-0.2110,478
Sagility		43.60-0.11-0.254,17,673
Coforge		1775.00-4.80-0.271,15,596
Kellton Tech Solutions		14.15-0.04-0.2893,928
Aurionpro Solutions		726.45-2.25-0.314,017
Latent View Analytics		295.85-1.05-0.3516,797
Nintec Systems		730.00-3.00-0.41602
Zensar Technologies		499.00-2.25-0.4579,040
Nucleus Software Exports		693.05-3.40-0.49717
Persistent Systems		5475.00-43.65-0.7932,273
Happiest Minds Technologies		403.00-3.40-0.8459,166
63 Moons Technologies		850.00-7.40-0.8631,455
Quick Heal Technologies		154.10-1.35-0.873,150
Network People Services Technologies		1504.00-14.10-0.93536
Hexaware Technologies		551.00-5.20-0.9330,043
Ceinsys Tech		838.00-9.20-1.097,334
Unicommerce eSolutions		84.20-0.95-1.1239,471
MosChip Technologies		206.60-2.45-1.1770,203
Xchanging Solutions		67.56-0.81-1.188,677
Ivalue Infosolutions		270.50-3.30-1.2113,905
Inventurus Knowledge Solutions		1737.25-26.40-1.5026,233
Cigniti Technologies		1265.10-20.25-1.581,357
Dynacons Systems & Solutions		1220.00-19.65-1.592,020
IRIS RegTech Solutions		258.00-4.80-1.83484
AXISCADES Technologies		1593.00-38.95-2.398,289
Mindteck (India)		191.50-4.75-2.422,111
Subex		13.75-0.36-2.551,75,913
ASM Technologies		4833.20-128.10-2.5820,026
Nelco		959.00-25.90-2.6336,099
Affle 3I		1643.25-45.70-2.7130,066
Allied Digital Services		114.00-3.20-2.7314,650
R Systems International		248.50-8.05-3.1419,432
BLS E-Services		307.00-10.50-3.3142,034
Sonata Software		318.65-14.70-4.411,60,649
Capillary Technologies India		554.70-25.95-4.479,477
C.E. Info Systems		1022.00-48.25-4.5115,345
Aug 07, 2026, 04:01 PM IST
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

Index Funds

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)32.26
3Y (%)99.30
5Y (%)127.88
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)0.61

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.99
3Y (%)67.56
5Y (%)125.93
Fund Size (Cr)3730.34
ER (%)0.26

Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.75
3Y (%)67.00
5Y (%)124.91
Fund Size (Cr)472.78
ER (%)0.42

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.87
3Y (%)66.56
5Y (%)123.71
Fund Size (Cr)2586.82
ER (%)0.34

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)31.58
3Y (%)96.14
5Y (%)121.78
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)1.06
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