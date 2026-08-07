Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Tata Technologies
|873.35
|70.95
|8.84
|15,34,090
|Onward Technologies
|292.00
|13.10
|4.70
|23,995
|Tata Consultancy Services
|2453.70
|83.70
|3.53
|2,30,249
|Rashi Peripherals
|892.05
|26.75
|3.09
|24,779
|Control Print
|580.00
|16.60
|2.95
|1,404
|Silver Touch Technologies
|199.00
|5.60
|2.90
|1,32,871
|LTM
|4665.00
|131.50
|2.90
|88,298
|Digitide Solutions
|102.00
|2.85
|2.87
|61,200
|Netweb Technologies India
|4940.65
|129.50
|2.69
|85,558
|Magellanic Cloud
|29.63
|0.71
|2.46
|1,39,040
|Mphasis
|2480.05
|58.55
|2.42
|1,69,004
|Newgen Software Technologies
|552.00
|9.75
|1.80
|47,631
|Protean eGov Technologies
|567.00
|8.55
|1.53
|18,468
|Expleo Solutions
|834.20
|12.40
|1.51
|2,987
|Innovana Thinklabs
|334.00
|4.95
|1.50
|2
|Datamatics Global Services
|865.15
|12.65
|1.48
|5,176
|Tata Elxsi
|3780.00
|51.00
|1.37
|45,611
|Ramco Systems
|633.40
|8.15
|1.30
|11,432
|RateGain Travel Technologies
|956.30
|11.20
|1.19
|44,234
|eMudhra
|544.70
|5.70
|1.06
|6,760
|L&T Technology Services
|3591.00
|35.45
|1.00
|6,929
|Tech Mahindra
|1649.90
|14.90
|0.91
|3,91,091
|Tanla Platforms
|614.20
|4.95
|0.81
|43,108
|D-Link (India)
|446.30
|3.55
|0.80
|9,103
|Mastek
|1833.00
|12.90
|0.71
|7,089
|Infosys
|1173.10
|7.90
|0.68
|4,27,811
|KPIT Technologies
|627.25
|4.15
|0.67
|5,29,187
|HCL Technologies
|1348.90
|7.90
|0.59
|1,32,276
|Birlasoft
|319.90
|1.70
|0.53
|54,724
|Sasken Technologies
|1924.55
|8.45
|0.44
|742
|GNG Electronics
|525.90
|2.25
|0.43
|24,895
|Wipro
|186.70
|0.80
|0.43
|3,50,030
|Accelya Solutions India
|1144.40
|3.90
|0.34
|565
|Black Box
|743.85
|2.20
|0.30
|12,997
|Cyient
|856.70
|2.30
|0.27
|18,859
|Excelsoft Technologies
|83.35
|0.09
|0.11
|1,00,614
|Intellect Design Arena
|722.70
|0.70
|0.10
|22,590
|VL e-Governance & IT Solutions
|10.95
|0.01
|0.09
|2,017
|Oracle Financial Services Software
|11725.60
|4.60
|0.04
|10,540
|Zaggle Prepaid Ocean Services
|206.20
|0.05
|0.02
|23,756
|Vakrangee
|6.00
|0
|0
|92,993
|Ksolves India
|282.15
|-0.05
|-0.02
|4,869
|Orient Technologies
|259.65
|-0.15
|-0.06
|4,377
|TVS Electronics
|506.95
|-0.50
|-0.10
|2,367
|Genesys International Corporation
|228.40
|-0.25
|-0.11
|15,545
|InfoBeans Technologies
|167.40
|-0.35
|-0.21
|10,478
|Sagility
|43.60
|-0.11
|-0.25
|4,17,673
|Coforge
|1775.00
|-4.80
|-0.27
|1,15,596
|Kellton Tech Solutions
|14.15
|-0.04
|-0.28
|93,928
|Aurionpro Solutions
|726.45
|-2.25
|-0.31
|4,017
|Latent View Analytics
|295.85
|-1.05
|-0.35
|16,797
|Nintec Systems
|730.00
|-3.00
|-0.41
|602
|Zensar Technologies
|499.00
|-2.25
|-0.45
|79,040
|Nucleus Software Exports
|693.05
|-3.40
|-0.49
|717
|Persistent Systems
|5475.00
|-43.65
|-0.79
|32,273
|Happiest Minds Technologies
|403.00
|-3.40
|-0.84
|59,166
|63 Moons Technologies
|850.00
|-7.40
|-0.86
|31,455
|Quick Heal Technologies
|154.10
|-1.35
|-0.87
|3,150
|Network People Services Technologies
|1504.00
|-14.10
|-0.93
|536
|Hexaware Technologies
|551.00
|-5.20
|-0.93
|30,043
|Ceinsys Tech
|838.00
|-9.20
|-1.09
|7,334
|Unicommerce eSolutions
|84.20
|-0.95
|-1.12
|39,471
|MosChip Technologies
|206.60
|-2.45
|-1.17
|70,203
|Xchanging Solutions
|67.56
|-0.81
|-1.18
|8,677
|Ivalue Infosolutions
|270.50
|-3.30
|-1.21
|13,905
|Inventurus Knowledge Solutions
|1737.25
|-26.40
|-1.50
|26,233
|Cigniti Technologies
|1265.10
|-20.25
|-1.58
|1,357
|Dynacons Systems & Solutions
|1220.00
|-19.65
|-1.59
|2,020
|IRIS RegTech Solutions
|258.00
|-4.80
|-1.83
|484
|AXISCADES Technologies
|1593.00
|-38.95
|-2.39
|8,289
|Mindteck (India)
|191.50
|-4.75
|-2.42
|2,111
|Subex
|13.75
|-0.36
|-2.55
|1,75,913
|ASM Technologies
|4833.20
|-128.10
|-2.58
|20,026
|Nelco
|959.00
|-25.90
|-2.63
|36,099
|Affle 3I
|1643.25
|-45.70
|-2.71
|30,066
|Allied Digital Services
|114.00
|-3.20
|-2.73
|14,650
|R Systems International
|248.50
|-8.05
|-3.14
|19,432
|BLS E-Services
|307.00
|-10.50
|-3.31
|42,034
|Sonata Software
|318.65
|-14.70
|-4.41
|1,60,649
|Capillary Technologies India
|554.70
|-25.95
|-4.47
|9,477
|C.E. Info Systems
|1022.00
|-48.25
|-4.51
|15,345