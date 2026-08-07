Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
|Mahindra & Mahindra Financial Services
|408.50
|19.70
|5.07
|3,61,299
|Tata Investment Corporation
|689.45
|22.40
|3.36
|1,75,223
|Federal Bank
|358.80
|6.75
|1.92
|72,802
|IndusInd Bank
|1025.00
|19.00
|1.89
|45,317
|IIFL Finance
|619.00
|10.00
|1.64
|40,743
|Choice International
|841.60
|8.80
|1.06
|36,326
|Manappuram Finance
|365.40
|3.40
|0.94
|76,461
|Billionbrains Garage Ventures
|190.70
|1.55
|0.82
|11,90,956
|KFIN Technologies
|936.00
|7.35
|0.79
|28,625
|PB Fintech
|1610.00
|12.50
|0.78
|29,745
|Motilal Oswal Financial Services
|870.00
|4.50
|0.52
|1,12,586
|Anand Rathi Wealth
|2079.80
|10.40
|0.50
|7,748
|Multi Commodity Exchange of India
|2650.00
|8.00
|0.30
|1,64,797
|Aptus Value Housing Finance India
|261.20
|0.35
|0.13
|91,944
|Authum Investment & Infrastructure
|596.30
|0.05
|0.01
|2,80,217
|Maharashtra Scooters
|13814.80
|-1.50
|-0.01
|140
|Home First Finance Company India
|1191.70
|-0.20
|-0.02
|10,604
|Go Digit General Insurance
|271.00
|-0.10
|-0.04
|60,991
|Muthoot Finance
|2886.40
|-3.60
|-0.12
|27,856
|ICICI Prudential Asset Management Company
|3075.90
|-3.85
|-0.13
|4,223
|Indian Energy Exchange
|127.80
|-0.20
|-0.16
|1,15,524
|HDFC Asset Management Company
|2540.00
|-4.55
|-0.18
|27,001
|UTI Asset Management Company
|898.00
|-1.85
|-0.21
|3,216
|SBI Cards and Payment Services
|658.00
|-2.00
|-0.30
|32,849
|Can Fin Homes
|805.00
|-2.50
|-0.31
|2,619
|SBI Life Insurance Company
|1862.00
|-6.50
|-0.35
|8,020
|IDFC First Bank
|84.51
|-0.33
|-0.39
|42,90,277
|One97 Communications
|1441.00
|-6.50
|-0.45
|2,65,853
|RBL Bank
|387.10
|-1.90
|-0.49
|77,216
|Kotak Mahindra Bank
|392.00
|-2.00
|-0.51
|4,91,213
|JSW Holdings
|11984.95
|-66.15
|-0.55
|177
|Aavas Financiers
|1370.00
|-7.70
|-0.56
|7,327
|ICICI Lombard General Insurance Company
|1640.00
|-10.70
|-0.65
|19,195
|HDFC Bank
|732.00
|-5.00
|-0.68
|15,28,309
|HDFC Life Insurance Company
|538.15
|-4.70
|-0.87
|1,82,001
|Bajaj Housing Finance
|85.80
|-0.75
|-0.87
|4,42,807
|Star Health and Allied Insurance Company
|568.20
|-5.20
|-0.91
|13,258
|Au Small Finance Bank
|1082.70
|-10.90
|-1.00
|62,876
|JM Financial
|128.30
|-1.40
|-1.08
|1,57,416
|Bajaj Holdings & Investment
|11301.00
|-126.10
|-1.10
|14,106
|TVS Holdings
|14751.00
|-166.05
|-1.11
|433
|Cholamandalam Financial Holdings
|1629.00
|-19.05
|-1.16
|1,00,451
|Pine Labs
|154.25
|-1.85
|-1.19
|10,64,101
|Axis Bank
|1238.00
|-15.00
|-1.20
|68,470
|HDB Financial Services
|666.30
|-8.65
|-1.28
|1,37,336
|Niva Bupa Health Insurance Company
|85.94
|-1.25
|-1.43
|76,546
|Nuvama Wealth Management
|1635.00
|-23.85
|-1.44
|27,008
|Max Financial Services
|1500.00
|-24.80
|-1.63
|9,277
|360 One Wam
|1166.10
|-19.90
|-1.68
|33,038
|Angel One
|292.20
|-5.00
|-1.68
|3,22,338
|Aadhar Housing Finance
|504.25
|-8.90
|-1.73
|7,665
|Nippon Life India Asset Management
|1193.00
|-21.00
|-1.73
|1,67,428
|Five-Star Business Finance
|543.10
|-10.05
|-1.82
|10,250
|Computer Age Management Services
|784.40
|-15.60
|-1.95
|84,617
|Shriram Finance
|1115.00
|-24.00
|-2.11
|1,92,773
|Poonawalla Fincorp
|479.90
|-10.65
|-2.17
|87,658
|CreditAccess Grameen
|1510.00
|-36.60
|-2.37
|5,873
|Aditya Birla Capital
|414.50
|-10.50
|-2.47
|2,31,457
|Jio Financial Services
|257.40
|-6.60
|-2.50
|13,87,827
|Tata Capital
|372.15
|-10.75
|-2.81
|8,83,177
|Cholamandalam Investment & Finance Company
|1870.05
|-68.95
|-3.56
|16,37,405
|ICICI Bank
|1422.00
|-54.95
|-3.72
|13,79,912
|Capri Global Capital
|230.30
|-9.70
|-4.04
|12,29,230
|Bajaj Finserv
|2001.90
|-87.35
|-4.18
|1,35,515
|Bajaj Finance
|1082.00
|-67.90
|-5.90
|9,85,658