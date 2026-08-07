Facebook Pixel Code
Google News Follow
Watchlist

BSE Diversified Financials Revenue Growth Index

NSE
BSE
1 Day
3 Months
  • 1 Day
  • 1 Week
  • 1 Month
  • 3 Months
  • 6 Months
  • 1 Year
  • 3 Years
  • 5 Years

BSE DIVERSIFIED FINANCIALS REVENUE GROWTH

BSE Diversified Financials Revenue Growth
BSE Diversified Financials Revenue Growth
  • BSE 100
  • BSE 100 ESG
  • BSE 100 LargeCap TMC
  • BSE 150 MidCap Index
  • BSE 200
  • BSE 200 Equal Weight
  • BSE 250 LargeMidCap
  • BSE 250 SmallCap
  • BSE 400 MidSmallCap
  • BSE 500
  • BSE 1000
  • BSE Auto
  • BSE Bankex
  • BSE Bharat 22
  • BSE Capital Goods
  • BSE Capital Markets & Insurance
  • BSE Central Public Sector
  • BSE Commodities
  • BSE Consumer Durables
  • BSE Diversified Financials Revenue Growth
  • BSE Dividend Stability Index
  • BSE Dollex 30
  • BSE Dollex 100
  • BSE Dollex 200
  • BSE Energy
  • BSE Enhanced Value
  • BSE FMCG
  • BSE Focused IT
  • BSE Focused Midcap
  • BSE Healthcare
  • BSE India 150
  • BSE India Infrastructure
  • BSE India Manufacturing
  • BSE India Sector Leaders
  • BSE Information Technology
  • BSE Internet Economy
  • BSE IPO
  • BSE Low Volatility
  • BSE Metal
  • BSE MidCap
  • BSE Momentum
  • BSE Oil & Gas
  • BSE Power
  • BSE Power & Energy
  • BSE Premium Consumption
  • BSE Private Banks
  • BSE PSU
  • BSE Quality
  • BSE Realty
  • BSE Select Business Groups
  • BSE Select IPO
  • BSE Sensex
  • BSE Sensex 50
  • BSE Sensex Equal Weight
  • BSE Sensex Next 30
  • BSE SENSEX Next 50
  • BSE Sensex Sixty
  • BSE Sensex Sixty 65:35
  • BSE Services
  • BSE SmallCap
  • BSE SME IPO
  • BSE TECK
Add to Watchlist
1703.39 Closed
-1.34-23.22 Today
As on Aug 7, 2026, 3:59 PM IST

Today's Trend

Advance / Decline

1W
0.2
1M
0.7
3M
3.6
6M
1.2
1Y
7.1
5Y
57.3
Check Technicals, Pivot Level Data
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Volume
Mahindra & Mahindra Financial Services		408.5019.705.073,61,299
Tata Investment Corporation		689.4522.403.361,75,223
Federal Bank		358.806.751.9272,802
IndusInd Bank		1025.0019.001.8945,317
IIFL Finance		619.0010.001.6440,743
Choice International		841.608.801.0636,326
Manappuram Finance		365.403.400.9476,461
Billionbrains Garage Ventures		190.701.550.8211,90,956
KFIN Technologies		936.007.350.7928,625
PB Fintech		1610.0012.500.7829,745
Motilal Oswal Financial Services		870.004.500.521,12,586
Anand Rathi Wealth		2079.8010.400.507,748
Multi Commodity Exchange of India		2650.008.000.301,64,797
Aptus Value Housing Finance India		261.200.350.1391,944
Authum Investment & Infrastructure		596.300.050.012,80,217
Maharashtra Scooters		13814.80-1.50-0.01140
Home First Finance Company India		1191.70-0.20-0.0210,604
Go Digit General Insurance		271.00-0.10-0.0460,991
Muthoot Finance		2886.40-3.60-0.1227,856
ICICI Prudential Asset Management Company		3075.90-3.85-0.134,223
Indian Energy Exchange		127.80-0.20-0.161,15,524
HDFC Asset Management Company		2540.00-4.55-0.1827,001
UTI Asset Management Company		898.00-1.85-0.213,216
SBI Cards and Payment Services		658.00-2.00-0.3032,849
Can Fin Homes		805.00-2.50-0.312,619
SBI Life Insurance Company		1862.00-6.50-0.358,020
IDFC First Bank		84.51-0.33-0.3942,90,277
One97 Communications		1441.00-6.50-0.452,65,853
RBL Bank		387.10-1.90-0.4977,216
Kotak Mahindra Bank		392.00-2.00-0.514,91,213
JSW Holdings		11984.95-66.15-0.55177
Aavas Financiers		1370.00-7.70-0.567,327
ICICI Lombard General Insurance Company		1640.00-10.70-0.6519,195
HDFC Bank		732.00-5.00-0.6815,28,309
HDFC Life Insurance Company		538.15-4.70-0.871,82,001
Bajaj Housing Finance		85.80-0.75-0.874,42,807
Star Health and Allied Insurance Company		568.20-5.20-0.9113,258
Au Small Finance Bank		1082.70-10.90-1.0062,876
JM Financial		128.30-1.40-1.081,57,416
Bajaj Holdings & Investment		11301.00-126.10-1.1014,106
TVS Holdings		14751.00-166.05-1.11433
Cholamandalam Financial Holdings		1629.00-19.05-1.161,00,451
Pine Labs		154.25-1.85-1.1910,64,101
Axis Bank		1238.00-15.00-1.2068,470
HDB Financial Services		666.30-8.65-1.281,37,336
Niva Bupa Health Insurance Company		85.94-1.25-1.4376,546
Nuvama Wealth Management		1635.00-23.85-1.4427,008
Max Financial Services		1500.00-24.80-1.639,277
360 One Wam		1166.10-19.90-1.6833,038
Angel One		292.20-5.00-1.683,22,338
Aadhar Housing Finance		504.25-8.90-1.737,665
Nippon Life India Asset Management		1193.00-21.00-1.731,67,428
Five-Star Business Finance		543.10-10.05-1.8210,250
Computer Age Management Services		784.40-15.60-1.9584,617
Shriram Finance		1115.00-24.00-2.111,92,773
Poonawalla Fincorp		479.90-10.65-2.1787,658
CreditAccess Grameen		1510.00-36.60-2.375,873
Aditya Birla Capital		414.50-10.50-2.472,31,457
Jio Financial Services		257.40-6.60-2.5013,87,827
Tata Capital		372.15-10.75-2.818,83,177
Cholamandalam Investment & Finance Company		1870.05-68.95-3.5616,37,405
ICICI Bank		1422.00-54.95-3.7213,79,912
Capri Global Capital		230.30-9.70-4.0412,29,230
Bajaj Finserv		2001.90-87.35-4.181,35,515
Bajaj Finance		1082.00-67.90-5.909,85,658
Aug 07, 2026, 04:01 PM IST
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

Index Funds

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)32.26
3Y (%)99.30
5Y (%)127.88
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)0.61

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.99
3Y (%)67.56
5Y (%)125.93
Fund Size (Cr)3730.34
ER (%)0.26

Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.75
3Y (%)67.00
5Y (%)124.91
Fund Size (Cr)472.78
ER (%)0.42

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)10.87
3Y (%)66.56
5Y (%)123.71
Fund Size (Cr)2586.82
ER (%)0.34

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)31.58
3Y (%)96.14
5Y (%)121.78
Fund Size (Cr)4487.09
ER (%)1.06
view more

Market News

More Market News
Market Pulse