On 21 April 2026, the price of 24K gold at ₹153,840 per 10 grams, reflecting a loss of ₹100 compared to its previous close. Meanwhile, 22K gold is at ₹141,020 per 10 grams.

Gold prices in India are largely influenced by international spot gold rates, US dollar fluctuations, and import duties on Gold among other things.

Gold prices in India continue to remain higher than in Dubai. On 21 April 2026 the price of 24K gold in India is at ₹153,840 per 10 grams, while in Dubai it is ₹145,817, reflecting a difference of ₹8,023 or 5.50%. Similarly, 22K and 18K gold prices in India were also about 5.50% costlier compared to the price of gold in Dubai, not accounting for fees, duties, and taxes.

Gold Rate Today in India (₹ per 10 grams)

Type Today's Price (₹) Yesterday's Price (₹) Change (₹) Change (%)
24 Carat 153,840 153,940 100.00 0.06%
22 Carat 141,020 141,112 91.70 0.06%
18 Carat 115,380 115,455 75.00 0.06%
Apr 21, 2026, 11:07 AM IST
Why is the Gold price moving today?

Gold hovered above $4,800 an ounce on Tuesday after easing in the previous session, as markets monitored developments in US-Iran negotiations ahead of the ceasefire deadline. 

Diplomatic efforts continue with delegations expected in Pakistan, while uncertainty persists over the truce extension. The Strait of Hormuz is likely to remain closed until a deal is reached, sustaining geopolitical risks.

Outlook for Gold Investors

The conflict has triggered a significant energy supply shock, lifting inflation expectations and increasing the likelihood of further central bank rate hikes, which typically pressure gold prices. The metal remains down more than 8% since the Iran war began.

Gold Rate Today in Metro Cities (₹ per 10 grams)

City 24 Carat(₹) 22 Carat(₹) 18 Carat(₹)
Ahmedabad 154,040 ( 100.00 ) 141,203 ( 91.70 ) 115,530 ( 75.00 )
Bangalore 153,960 ( 100.00 ) 141,130 ( 91.70 ) 115,470 ( 75.00 )
Chennai 154,290 ( 100.00 ) 141,433 ( 91.70 ) 115,718 ( 75.00 )
Delhi 153,570 ( 130.00 ) 140,773 ( 119.20 ) 115,178 ( 97.50 )
Hyderabad 154,080 ( 100.00 ) 141,240 ( 91.70 ) 115,560 ( 75.00 )
Kolkata 153,630 ( 110.00 ) 140,828 ( 100.80 ) 115,223 ( 82.50 )
Mumbai 153,840 ( 100.00 ) 141,020 ( 91.70 ) 115,380 ( 75.00 )
Pune 153,840 ( 100.00 ) 141,020 ( 91.70 ) 115,380 ( 75.00 )
Surat 154,040 ( 100.00 ) 141,203 ( 91.70 ) 115,530 ( 75.00 )
(Rates may vary across jewellers and states depending on local taxes, making charges, and logistics.

