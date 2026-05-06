The Godrej Properties share rose 3% to an intra-day high after HSBC and Jefferies came out with research reports that see rising potential of as much as 53% in the stock.

HSBC on Godrej Properties

The international brokerage house, HSBC, raised the target price to Rs 2,900 from Rs 2,800 on Godrej Properties, implying an upside of 52.6% from the current market price. The brokerage maintained its ‘Buy’ rating on Godrej Properties.

“We adjust our assumptions for business development, dividend payout, and project completion schedules as we assume accelerated completion. This results in changes in our project completion-based EPS estimates by -2% and +3% in FY27 and FY28,” said HSBC.

Strong guidance in an uncertain environment reflects Godrej Properties’ launch plan, its substantial business development (BD) in the past years, and a demand environment without material disruption.

Godrej Properties is one of the few real estate companies that has a pan-India presence, a deep balance sheet, brand strength, and experience in sourcing and selling large projects. “We believe its aggressive focus on building future projects positions it well for market share growth,” said HSBC.

Jefferies on Godrej Properties

On similar lines, Jefferies also raised the target price a bit to Rs 2,475 from Rs 2,420 on Godrej Properties, implying an upside of more than 30%. It also maintained its ‘Buy’ rating on the stock.

Godrej Properties expects pre-sales and cash collections to grow by 14% and 20% in FY27, on a large base. A jump in construction spends during FY26 and high quality of pre-sales in base are expected to drive a 20% reported ROE and free cash flow turnaround by FY28. As a precursor, management announced a dividend after a decade and recently promoters bought a 5% stake in the stock.

Jefferies also raised its FY27 pre-sales estimates by 3% to Rs 38,400 crore. However, it trimmed FY27 and 28 earnings by 13% and 4% on project delivery changes and somewhat higher costs. The promoters have bought 5% stake through the open market in H2 FY26, reflecting optimism on the long-term business outlook.

Godrej Properties Q4FY26 results

Recently, Godrej Properties reported a fall of 21.30% in standalone net profit at Rs 219.20 crore for Q4FY26 as compared to Rs 278.54 crore for Q4 in the previous year. However, the total income of the company surged by 5.83% YoY to Rs 1,436.31 crore in Q4FY26 as compared to Rs 1,357.10 crore for the same quarter a year back.

Godrej Properties share price performance

The share price of Godrej Properties has risen 1.8% in the last five trading sessions. The stock has given a return of more than 17% in the last one month and has fallen 15% in the past six months. Godrej Properties’ stock price has erased 11% of investors’ wealth in the last one year.