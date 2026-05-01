The US Dollar Index (DXY) has fallen below 98, losing the small gains it made during recent tensions linked to the Iran conflict. This drop has caught attention because the dollar is usually seen as strong during global troubles. Now, Peter Schiff believe that strength may be fading.

The U.S. Dollar Index is back below 98, giving up all of its Iran war gains. The dollar's muted safe-haven rally in response to the war shows that its glory days are over. As dollar weakness intensifies, it will add to the existing upward pressure on oil prices and bond yields. — Peter Schiff (@PeterSchiff) May 1, 2026

Schiff shares a strong warning

Economist Peter Schiff reacted sharply to the news. In a post on X dated May 1, 2026, Schiff wrote, “The US Dollar Index is back below 98, giving up all of its Iran war gains. The dollar’s muted safe-haven rally in response to the war shows that its glory days are over.”

He explained that when the dollar becomes weaker, it can make things harder for the US economy. Prices of important goods like oil can rise, and borrowing money can become more expensive because interest rates go up. This can affect everyday life, from fuel prices to home loans.

Dollar may be losing its safe place

For many years, people around the world trusted the US dollar as a “safe place” during uncertain times. But this time, even with war fears, the dollar only rose a little above 100 before falling again. This has made experts think that countries may not depend on the dollar as much as before.

Some countries, including members of BRICS, are choosing to keep more gold instead of dollars. Schiff believes this shift is happening because the U.S. is spending too much money and printing more to cover its costs, including war expenses that could cross $1 trillion. He also points to rising inflation caused by problems in oil supply routes like the Strait of Hormuz.

What it means for the wider economy

According to Schiff, a weaker dollar can make many things more expensive, especially commodities like oil. At the same time, US government bonds may become less attractive to foreign investors, pushing interest rates higher. Schiff warned earlier in March, “The result will be diminished U.S. credibility and accelerated de-dollarization. For the US that means more debt, higher interest rates, rising inflation, and recession.” He and others who support gold believe this situation could increase the value of precious metals, as people look for safer places to store their money.

