Name
Value ($)
High
Low
Chg
Chg (%)
W Chg (%)
M Chg (%)
Y Chg (%)
|42,216.22
|42,347.66
|41,929.07
|17.15
|-0.23
|0.22
|3.12
|26.27
American Express
|271.2
|271.3
|267.52
|0.04
|0.01
|1.45
|6.77
|81.43
Apple
|232.93
|232.97
|229.88
|5.07
|2.23
|2.9
|4.7
|34.06
Boeing
|152.04
|154.77
|151.34
|-4.08
|-2.61
|-2.68
|-5.57
|-19.05
Amazon
|186.28
|188.33
|184.72
|-1.57
|-0.84
|-3.92
|5.77
|43.89
Amgen
|322.2
|327.97
|318.81
|-0.71
|-0.22
|-4.51
|-2.15
|18.97
|19,800.74
|20,072.42
|19,852.85
|-234.28
|-1.17
|0.86
|5.61
|34.95
ADP
|276.67
|276.9
|272.18
|3.88
|1.42
|-0.3
|0.49
|15.58
Apple
|232.93
|232.97
|229.88
|5.07
|2.23
|2.9
|4.7
|34.06
Adobe Systems
|515.83
|518.02
|511.92
|2.31
|0.45
|-2.25
|-9.67
|-1.02
Analog Devices
|231.1
|230.43
|226.75
|-1.99
|-0.86
|2.19
|5.54
|31.73
Airbnb
|126.86
|128.14
|125.92
|-1.40
|-1.09
|-1.68
|10.43
|-7.1
|5,695.94
|5,765.14
|5,703.53
|-55.13
|-0.16
|0.55
|4
|34.08
Advance Auto Parts
|39.05
|41.14
|38.89
|-2.40
|-5.79
|-3.84
|-10.68
|-27.6
Axon Enterprise
|399.6
|400.33
|394.24
|4.26
|1.08
|1.44
|12.51
|103.72
American Airlines
|11.23
|11.85
|11.2
|-0.35
|-2.98
|2.14
|10.69
|-13.04
Agilent
|148.34
|150.04
|146.71
|0.15
|0.10
|5.96
|5.08
|32.45
Apple
|232.93
|232.97
|229.88
|5.07
|2.23
|2.9
|4.7
|34.06