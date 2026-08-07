Facebook Pixel Code
Google News Follow
Watchlist

Global Indices Share Price

*Delayed data from stock exchanges
Name
Value ($)
High
Low
Chg
Chg (%)
W Chg (%)
M Chg (%)
Y Chg (%)
42,216.2242,347.6641,929.0717.15-0.230.223.1226.27
American Express
271.2271.3267.520.040.011.456.7781.43
Apple
232.93232.97229.885.072.232.94.734.06
Boeing
152.04154.77151.34-4.08-2.61-2.68-5.57-19.05
Amazon
186.28188.33184.72-1.57-0.84-3.925.7743.89
Amgen
322.2327.97318.81-0.71-0.22-4.51-2.1518.97
19,800.7420,072.4219,852.85-234.28-1.170.865.6134.95
ADP
276.67276.9272.183.881.42-0.30.4915.58
Apple
232.93232.97229.885.072.232.94.734.06
Adobe Systems
515.83518.02511.922.310.45-2.25-9.67-1.02
Analog Devices
231.1230.43226.75-1.99-0.862.195.5431.73
Airbnb
126.86128.14125.92-1.40-1.09-1.6810.43-7.1
5,695.945,765.145,703.53-55.13-0.160.55434.08
Advance Auto Parts
39.0541.1438.89-2.40-5.79-3.84-10.68-27.6
Axon Enterprise
399.6400.33394.244.261.081.4412.51103.72
American Airlines
11.2311.8511.2-0.35-2.982.1410.69-13.04
Agilent
148.34150.04146.710.150.105.965.0832.45
Apple
232.93232.97229.885.072.232.94.734.06
*This index is primarily derived from over-the-counter trading and contracts for difference indexes (CFDs)

Trending In Market

Mutual Funds Screener
Stock Screener
Mutual Funds
IPO’s Open and Upcoming
Top Indices Performance
Stock Market Stats
Gold Rate Today
NSE Top Gainers
NSE Top Losers
BSE Top Gainers
BSE Top Losers
NSE 52-Week High
NSE 52-Week Low
BSE 52-Week High
BSE 52-Week Low
NSE Price Shocker
NSE Volume Shocker
BSE Price Shocker
BSE Volume Shocker
NSE Buyers
NSE Sellers
BSE Buyers
BSE Sellers
Silver Rate Today
Petrol Rate Today
Diesel Rate Today

Global News

More Global Market News

Market News

More Market News
Market Pulse