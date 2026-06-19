The silver prices have seen a sharp correction and slumped almost 11% from their high point this week. Silver is now trading close to $63 /oz levels in the international market and MCX Silver is also down nearly 4% intra-day.

Hawkish commentary by the US Federal Reserve, coupled with the dollar index climbing to a 13-month high, continued to weigh on sentiment and added to apprehension amongst investors.

Record-high dollar index adds to the downside

The dollar index, which gauges the strength of greenback against a basket of six major currencies, was quoted around the 101 level, reaching its highest level since May 2025 as traders weigh in at least one rate by the central bank in 2026 over mounting inflationary concerns under Kevin Warsh’s first meeting as the chair of Fed.

A strong dollar makes precious metals more expensive for overseas currency holders, thereby denting demand.

Chances of US Fed rate hike later thus year

Nine of 19 US Federal Reserve officials forecast at least one rate hike for later in the year to battle inflationary pressures. Primarily on inflationary concerns stemming out of West Asia after the recent conflict and its impact is one ofthe factors why soem market observers believe there could be a potential rate hike by the US Fed later this year.

Central banks globally including European Central Bank, Reserve Bank of Australia, Norges Bank (Norway), Bank of Japan, and Bank of Indonesia have hiked key Policy rates recently to battle rising energy costs.

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Silver prices under pressure over profit-booking

While fundamental concerns weighing on the white metal remain the same, profit-booking by investors is also adding to the downside for the asset. “Silver prices have remained under pressure due to a stronger US dollar, elevated bond yields, and expectations that global interest rates may stay higher for longer,” said Kunal Sodhani, treasury head, Shinhan Bank.

Sodhani added, “The metal has also seen profit-booking after its recent strong rally, while easing geopolitical tensions have reduced safe-haven demand.”

Uncertainty over JD Vance’s visit

US Vice President JD Vance was scheduled to visit Switzerland on Friday to hold negotiations with Iran. However, US state media reported that Vance has postponed his trip over Tehran’s claims regarding the Israel-Lebanon situation.

BREAKING: Vice President JD Vance has postponed his planned trip to Switzerland for US-Iran talks which were expected to begin on Friday, per Axios.



US officials reportedly say JD Vance's trip has been postponed due to Iranian claims regarding the situation in Lebanon. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 19, 2026

This boosted the safe-haven demand for greenback, weighing negatively on non-interest-yielding gold and silver. While oil prices are trading at their record low levels since the beginning of the war in late February, market sentiment over tensions in the Middle East still remains cautious

Outlook for Silver

Sodhani noted that while concerns over silver’s global industrial growth have weighed on sentiment, the longer-term outlook remains supported by robust demand from sectors such as solar energy, electronics, and electric vehicles.

“The current correction appears to be largely driven by macroeconomic factors rather than a weakening of silver’s underlying fundamentals,” he added.