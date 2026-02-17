Florida approves 1-year ban on new H-1B hiring ahead of March lottery—Who stands affected?

Trending News 50 min ago

The Florida Board of Governors has voted to put a 10-month hiring freeze in place for people seeking H-1B visas at all of the state’s public universities. The decision was made on Monday and takes effect immediately. It will remain in place at least through January 5, 2027, according to Central Florida Public Media.