|Day
|SMA
|EMA
|5
|41,155.13
|41,138.85
|10
|40,970.86
|41,022.25
|20
|40,656.68
|40,798.34
|50
|40,349.57
|40,403.14
|100
|39,962.48
|39,951.02
|200
|39,177.92
|39,327.33
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Bharat Electronics
|453.75
|9.30
|2.09
|Hindalco Industries
|940.15
|14.20
|1.53
|Hindustan Aeronautics
|3951.75
|37.75
|0.96
|Oil And Natural Gas Corporation
|282.35
|2.45
|0.88
|Vedanta
|723.25
|4.80
|0.67
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.65
|7.45
|0.58
|Cipla
|1351.85
|4.20
|0.31
|JSW Steel
|1268.25
|0.45
|0.04
|SBI Life Insurance Company
|2029.95
|-6.45
|-0.32
|Divi's Laboratories
|6390.75
|-21.95
|-0.34
|Britannia Industries
|5970.00
|-24.25
|-0.40
|Apollo Hospitals Enterprise
|7754.50
|-65.75
|-0.84
|Max Healthcare Institute
|1081.50
|-10.25
|-0.94
|Nestle India
|1278.20
|-13.25
|-1.03
|Coal India
|426.10
|-4.60
|-1.07
|HDFC Life Insurance Company
|706.85
|-8.25
|-1.15
|Grasim Industries
|2767.80
|-32.30
|-1.15
|Avenue Supermarts
|3800.75
|-44.75
|-1.16
|Varun Beverages
|445.65
|-5.30
|-1.18
|Trent
|3846.30
|-53.85
|-1.38
|Power Finance Corporation
|405.90
|-6.85
|-1.66
|Tata Consumer Products
|1122.95
|-19.35
|-1.69
|Bajaj Auto
|9778.10
|-190.85
|-1.91
|Adani Enterprises
|2123.25
|-41.55
|-1.92
|TVS Motor Company
|3791.00
|-78.65
|-2.03
|Hero MotoCorp
|5590.20
|-119.40
|-2.09
|Indian Hotels Company
|651.30
|-16.00
|-2.40
|Wipro
|196.00
|-4.90
|-2.44
|Eicher Motors
|7817.00
|-198.70
|-2.48
|Tata Power Company
|368.00
|-9.35
|-2.48
|Jio Financial Services
|248.90
|-6.45
|-2.53
|Shriram Finance
|1052.15
|-27.70
|-2.57
|Bharat Petroleum Corporation
|374.85
|-10.85
|-2.81
|REC
|338.90
|-11.20
|-3.20
|Tata Motors Passenger Vehicles
|370.50
|-12.65
|-3.30
|Suzlon Energy
|40.97
|-1.73
|-4.05
|InterGlobe Aviation
|4521.40
|-301.65
|-6.25