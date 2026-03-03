Facebook Pixel Code
Google News Follow
Watchlist

BSE Healthcare Index

NSE
BSE

BSE HEALTHCARE

BSE Healthcare
BSE Diversified Financials Revenue Growth
  • BSE 100
  • BSE 100 ESG
  • BSE 100 LargeCap TMC
  • BSE 150 MidCap Index
  • BSE 200
  • BSE 200 Equal Weight
  • BSE 250 LargeMidCap
  • BSE 250 SmallCap
  • BSE 400 MidSmallCap
  • BSE 500
  • BSE 1000
  • BSE Auto
  • BSE Bankex
  • BSE Bharat 22
  • BSE Capital Goods
  • BSE Capital Markets & Insurance
  • BSE Central Public Sector
  • BSE Commodities
  • BSE Consumer Durables
  • BSE Diversified Financials Revenue Growth
  • BSE Dividend Stability Index
  • BSE Dollex 30
  • BSE Dollex 100
  • BSE Dollex 200
  • BSE Energy
  • BSE Enhanced Value
  • BSE FMCG
  • BSE Focused IT
  • BSE Focused Midcap
  • BSE Healthcare
  • BSE India 150
  • BSE India Infrastructure
  • BSE India Manufacturing
  • BSE India Sector Leaders
  • BSE Information Technology
  • BSE Internet Economy
  • BSE IPO
  • BSE Low Volatility
  • BSE Metal
  • BSE MidCap
  • BSE Momentum
  • BSE Oil & Gas
  • BSE Power
  • BSE Power & Energy
  • BSE Premium Consumption
  • BSE Private Banks
  • BSE PSU
  • BSE Quality
  • BSE Realty
  • BSE Select Business Groups
  • BSE Select IPO
  • BSE Sensex
  • BSE Sensex 50
  • BSE Sensex Equal Weight
  • BSE Sensex Next 30
  • BSE SENSEX Next 50
  • BSE Sensex Sixty
  • BSE Sensex Sixty 65:35
  • BSE Services
  • BSE SmallCap
  • BSE SME IPO
  • BSE TECK
Add to Watchlist
43744.66 Closed
-0.39-172.81
check Companies List
As on Mar 2, 2026, 3:59 PM IST
Intraday
1W
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

BSE Healthcare Performance

Today's LowToday's High
₹41,500.28₹43,798.67
₹43,744.66
52 Weeks' Low52 Weeks' High
₹37,028.95₹46,018.05
₹43,744.66
Open Price
₹41,500.84
Prev. Close
₹43,917.47

BSE Healthcare Technicals

Moving Average

DaySMAEMA
543,675.0643,853.23
1043,354.9843,537.86
2042,788.1943,159.47
5042,98643,124
10043,747.8143,405.89
20043,870.8443,312.61

BSE Healthcare Contribution

Stocks pulling Indices UP

See More

Stocks dragging Indices DOWN

See More

BSE Healthcare Share Price

Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
NGL Fine - Chem		2405.50112.454.90
Poly Medicure		1318.8052.404.14
FDC		370.8513.953.91
Jupiter Life Line Hospitals		1288.4031.802.53
Neuland Laboratories		13100.40293.552.29
Tarsons Products		194.754.352.28
Procter & Gamble Health		5004.0092.901.89
Acutaas Chemicals		2197.0038.301.77
Abbott India		26940.35445.201.68
Rainbow Childrens Medicare		1206.1018.551.56
Bliss GVS Pharma		214.402.501.18
J B Chemicals & Pharmaceuticals		2073.5020.601.00
Novartis India		920.259.050.99
Sun Pharmaceutical Industries		1752.7014.600.84
Dr. Lal Pathlabs		1409.8010.950.78
Eris Lifesciences		1369.009.800.72
Torrent Pharmaceuticals		4368.5531.050.72
Dr. Reddy's Laboratories		1294.657.450.58
Solara Active Pharma Sciences		463.452.350.51
Lupin		2313.0011.650.51
Alivus Life Sciences		916.052.950.32
Cipla		1351.854.200.31
Biocon		389.900.150.04
Krsnaa Diagnostics		634.200.100.02
Mankind Pharma		2246.95-0.70-0.03
GPT Healthcare		125.85-0.20-0.16
Windlas Biotech		755.00-1.25-0.17
Sun Pharma Advanced Research Company		126.85-0.25-0.20
Kovai Medical Center and Hospital		5276.65-10.65-0.20
Divi's Laboratories		6390.75-21.95-0.34
Aster DM Healthcare		650.05-2.25-0.34
AstraZeneca Pharma India		8800.00-42.60-0.48
Gufic BioSciences		280.05-1.60-0.57
Marksans Pharma		172.80-1.00-0.58
Glenmark Pharmaceuticals		2123.50-14.20-0.66
Indoco Remedies		201.00-1.40-0.69
Caplin Point Laboratories		1686.70-12.15-0.72
Strides Pharma Science		844.40-6.65-0.78
Ajanta Pharma		2970.00-25.00-0.83
Aurobindo Pharma		1211.35-10.20-0.84
Apollo Hospitals Enterprise		7754.50-65.75-0.84
Alembic Pharmaceuticals		705.30-6.25-0.88
Innova Captab		662.55-6.25-0.93
Fortis Healthcare		933.20-8.90-0.94
Max Healthcare Institute		1081.50-10.25-0.94
Global Health		1129.90-11.05-0.97
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals		2542.55-27.45-1.07
Hester Biosciences		1535.45-18.20-1.17
Laurus Labs		1061.95-12.80-1.19
Granules India		574.55-7.10-1.22
Alkem Laboratories		5565.00-73.65-1.31
Dishman Carbogen Amcis		172.55-2.50-1.43
Cohance Lifesciences		304.20-4.55-1.47
Ipca Laboratories		1508.50-22.95-1.50
RPG Life Sciences		1839.00-28.15-1.51
Zydus Lifesciences		906.85-15.65-1.70
Gland Pharma		1790.30-32.70-1.79
Indraprastha Medical Corporation		394.60-7.20-1.79
Advanced Enzyme Technologies		295.30-5.40-1.80
Healthcare Global Enterprises		561.60-10.55-1.84
Vimta Labs		443.70-8.30-1.84
Hikal		192.85-3.65-1.86
Thyrocare Technologies		387.00-7.75-1.96
Jubilant Pharmova		849.30-17.05-1.97
Piramal Pharma		152.95-3.20-2.05
Vijaya Diagnostic Centre		983.00-20.70-2.06
Suven Life Sciences		142.50-3.05-2.10
Syngene International		413.45-8.90-2.11
Supriya Lifescience		639.00-14.35-2.20
Aarti Pharmalabs		707.00-16.40-2.27
Metropolis Healthcare		1859.00-44.20-2.32
Narayana Hrudayalaya		1790.00-43.45-2.37
IOL Chemicals and Pharmaceuticals		71.26-1.74-2.38
Sigachi Industries		19.87-0.49-2.41
Aarti Drugs		357.60-9.40-2.56
Sanofi India		3861.50-101.75-2.57
Lincoln Pharmaceuticals		619.55-18.25-2.86
Shalby		150.45-4.45-2.87
Kopran		127.70-3.80-2.89
Concord Biotech		1186.05-35.50-2.91
Artemis Medicare Services		231.00-7.10-2.98
Sastasundar Ventures		273.50-8.70-3.08
Pfizer		4911.50-156.85-3.09
Natco Pharma		956.75-31.55-3.19
Syncom Formulation (India)		12.36-0.41-3.21
Indegene		479.25-16.45-3.32
Orchid Pharma		599.00-20.85-3.36
Shilpa Medicare		324.75-11.55-3.43
SMS Pharmaceuticals		370.20-14.00-3.64
Wockhardt		1310.00-51.10-3.75
Yatharth Hospital & Trauma Care Services		682.35-27.15-3.83
Krishna Institute of Medical Sciences		719.00-28.70-3.84
Blue Jet Healthcare Ltd		387.70-17.30-4.27
Gujarat Themis Biosyn		295.85-13.25-4.29
KMC Speciality Hospitals (India)		82.00-3.68-4.30
Morepen Laboratories		41.68-2.10-4.80
Themis Medicare		81.97-4.33-5.02
Unichem Laboratories		329.70-17.50-5.04
Viyash Scientific		200.10-12.55-5.90

Index Funds

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.57
3Y (%)88.22
5Y (%)141.09
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)0.27

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.28
3Y (%)87.03
5Y (%)139.06
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.30

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.67
3Y (%)84.20
5Y (%)132.69
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.80

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.65
3Y (%)84.17
5Y (%)132.21
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)1.01

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.24
3Y (%)94.93
5Y (%)123.91
Fund Size (Cr)4236.59
ER (%)0.65
view more

Market News

More Market News
icon
Market Pulse