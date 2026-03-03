|Day
|SMA
|EMA
|5
|43,675.06
|43,853.23
|10
|43,354.98
|43,537.86
|20
|42,788.19
|43,159.47
|50
|42,986
|43,124
|100
|43,747.81
|43,405.89
|200
|43,870.84
|43,312.61
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|NGL Fine - Chem
|2405.50
|112.45
|4.90
|Poly Medicure
|1318.80
|52.40
|4.14
|FDC
|370.85
|13.95
|3.91
|Jupiter Life Line Hospitals
|1288.40
|31.80
|2.53
|Neuland Laboratories
|13100.40
|293.55
|2.29
|Tarsons Products
|194.75
|4.35
|2.28
|Procter & Gamble Health
|5004.00
|92.90
|1.89
|Acutaas Chemicals
|2197.00
|38.30
|1.77
|Abbott India
|26940.35
|445.20
|1.68
|Rainbow Childrens Medicare
|1206.10
|18.55
|1.56
|Bliss GVS Pharma
|214.40
|2.50
|1.18
|J B Chemicals & Pharmaceuticals
|2073.50
|20.60
|1.00
|Novartis India
|920.25
|9.05
|0.99
|Sun Pharmaceutical Industries
|1752.70
|14.60
|0.84
|Dr. Lal Pathlabs
|1409.80
|10.95
|0.78
|Eris Lifesciences
|1369.00
|9.80
|0.72
|Torrent Pharmaceuticals
|4368.55
|31.05
|0.72
|Dr. Reddy's Laboratories
|1294.65
|7.45
|0.58
|Solara Active Pharma Sciences
|463.45
|2.35
|0.51
|Lupin
|2313.00
|11.65
|0.51
|Alivus Life Sciences
|916.05
|2.95
|0.32
|Cipla
|1351.85
|4.20
|0.31
|Biocon
|389.90
|0.15
|0.04
|Krsnaa Diagnostics
|634.20
|0.10
|0.02
|Mankind Pharma
|2246.95
|-0.70
|-0.03
|GPT Healthcare
|125.85
|-0.20
|-0.16
|Windlas Biotech
|755.00
|-1.25
|-0.17
|Sun Pharma Advanced Research Company
|126.85
|-0.25
|-0.20
|Kovai Medical Center and Hospital
|5276.65
|-10.65
|-0.20
|Divi's Laboratories
|6390.75
|-21.95
|-0.34
|Aster DM Healthcare
|650.05
|-2.25
|-0.34
|AstraZeneca Pharma India
|8800.00
|-42.60
|-0.48
|Gufic BioSciences
|280.05
|-1.60
|-0.57
|Marksans Pharma
|172.80
|-1.00
|-0.58
|Glenmark Pharmaceuticals
|2123.50
|-14.20
|-0.66
|Indoco Remedies
|201.00
|-1.40
|-0.69
|Caplin Point Laboratories
|1686.70
|-12.15
|-0.72
|Strides Pharma Science
|844.40
|-6.65
|-0.78
|Ajanta Pharma
|2970.00
|-25.00
|-0.83
|Aurobindo Pharma
|1211.35
|-10.20
|-0.84
|Apollo Hospitals Enterprise
|7754.50
|-65.75
|-0.84
|Alembic Pharmaceuticals
|705.30
|-6.25
|-0.88
|Innova Captab
|662.55
|-6.25
|-0.93
|Fortis Healthcare
|933.20
|-8.90
|-0.94
|Max Healthcare Institute
|1081.50
|-10.25
|-0.94
|Global Health
|1129.90
|-11.05
|-0.97
|GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
|2542.55
|-27.45
|-1.07
|Hester Biosciences
|1535.45
|-18.20
|-1.17
|Laurus Labs
|1061.95
|-12.80
|-1.19
|Granules India
|574.55
|-7.10
|-1.22
|Alkem Laboratories
|5565.00
|-73.65
|-1.31
|Dishman Carbogen Amcis
|172.55
|-2.50
|-1.43
|Cohance Lifesciences
|304.20
|-4.55
|-1.47
|Ipca Laboratories
|1508.50
|-22.95
|-1.50
|RPG Life Sciences
|1839.00
|-28.15
|-1.51
|Zydus Lifesciences
|906.85
|-15.65
|-1.70
|Gland Pharma
|1790.30
|-32.70
|-1.79
|Indraprastha Medical Corporation
|394.60
|-7.20
|-1.79
|Advanced Enzyme Technologies
|295.30
|-5.40
|-1.80
|Healthcare Global Enterprises
|561.60
|-10.55
|-1.84
|Vimta Labs
|443.70
|-8.30
|-1.84
|Hikal
|192.85
|-3.65
|-1.86
|Thyrocare Technologies
|387.00
|-7.75
|-1.96
|Jubilant Pharmova
|849.30
|-17.05
|-1.97
|Piramal Pharma
|152.95
|-3.20
|-2.05
|Vijaya Diagnostic Centre
|983.00
|-20.70
|-2.06
|Suven Life Sciences
|142.50
|-3.05
|-2.10
|Syngene International
|413.45
|-8.90
|-2.11
|Supriya Lifescience
|639.00
|-14.35
|-2.20
|Aarti Pharmalabs
|707.00
|-16.40
|-2.27
|Metropolis Healthcare
|1859.00
|-44.20
|-2.32
|Narayana Hrudayalaya
|1790.00
|-43.45
|-2.37
|IOL Chemicals and Pharmaceuticals
|71.26
|-1.74
|-2.38
|Sigachi Industries
|19.87
|-0.49
|-2.41
|Aarti Drugs
|357.60
|-9.40
|-2.56
|Sanofi India
|3861.50
|-101.75
|-2.57
|Lincoln Pharmaceuticals
|619.55
|-18.25
|-2.86
|Shalby
|150.45
|-4.45
|-2.87
|Kopran
|127.70
|-3.80
|-2.89
|Concord Biotech
|1186.05
|-35.50
|-2.91
|Artemis Medicare Services
|231.00
|-7.10
|-2.98
|Sastasundar Ventures
|273.50
|-8.70
|-3.08
|Pfizer
|4911.50
|-156.85
|-3.09
|Natco Pharma
|956.75
|-31.55
|-3.19
|Syncom Formulation (India)
|12.36
|-0.41
|-3.21
|Indegene
|479.25
|-16.45
|-3.32
|Orchid Pharma
|599.00
|-20.85
|-3.36
|Shilpa Medicare
|324.75
|-11.55
|-3.43
|SMS Pharmaceuticals
|370.20
|-14.00
|-3.64
|Wockhardt
|1310.00
|-51.10
|-3.75
|Yatharth Hospital & Trauma Care Services
|682.35
|-27.15
|-3.83
|Krishna Institute of Medical Sciences
|719.00
|-28.70
|-3.84
|Blue Jet Healthcare Ltd
|387.70
|-17.30
|-4.27
|Gujarat Themis Biosyn
|295.85
|-13.25
|-4.29
|KMC Speciality Hospitals (India)
|82.00
|-3.68
|-4.30
|Morepen Laboratories
|41.68
|-2.10
|-4.80
|Themis Medicare
|81.97
|-4.33
|-5.02
|Unichem Laboratories
|329.70
|-17.50
|-5.04
|Viyash Scientific
|200.10
|-12.55
|-5.90