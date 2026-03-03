|Day
|SMA
|EMA
|5
|19,058.08
|18,944.02
|10
|19,001.07
|18,970.42
|20
|18,915.33
|18,978.39
|50
|19,251.34
|19,220.22
|100
|19,805.09
|19,581.51
|200
|20,140.06
|19,921.74
Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
|Kwality Wall's (India)
|27.95
|1.83
|7.01
|Hatsun Agro Products
|911.75
|21.10
|2.37
|Flair Writing Industries Ltd
|314.75
|6.50
|2.11
|Avadh Sugar & Energy
|383.25
|6.45
|1.71
|Vadilal Industries
|5030.00
|82.75
|1.67
|Avanti Feeds
|1290.00
|11.15
|0.87
|Parag Milk Foods
|204.25
|1.75
|0.86
|CCL Products India
|1019.75
|8.35
|0.83
|ITC
|314.80
|1.20
|0.38
|ADF Foods
|197.30
|0.65
|0.33
|Hindustan Foods
|485.10
|0.55
|0.11
|Dhampur Sugar Mills
|125.95
|-0.20
|-0.16
|Bannari Amman Sugars
|3600.00
|-8.00
|-0.22
|Triveni Engineering & Industries
|392.95
|-1.55
|-0.39
|Britannia Industries
|5970.00
|-24.25
|-0.40
|Bikaji Foods International
|635.00
|-3.05
|-0.48
|Hindustan Unilever
|2322.00
|-16.25
|-0.69
|Emami
|459.15
|-3.30
|-0.71
|United Spirits
|1373.25
|-9.95
|-0.72
|United Breweries
|1588.10
|-15.55
|-0.97
|Nestle India
|1278.20
|-13.25
|-1.03
|Uttam Sugar Mills
|196.00
|-2.20
|-1.11
|Marico
|779.40
|-8.80
|-1.12
|G M Breweries
|984.00
|-11.25
|-1.13
|Varun Beverages
|445.65
|-5.30
|-1.18
|Colgate-Palmolive (India)
|2224.00
|-29.60
|-1.31
|GRM Overseas
|159.35
|-2.30
|-1.42
|VST Industries
|230.00
|-3.70
|-1.58
|Tata Consumer Products
|1122.95
|-19.35
|-1.69
|Radico Khaitan
|2603.00
|-45.20
|-1.71
|Sundrop Brands
|633.00
|-11.00
|-1.71
|Heritage Foods
|312.85
|-5.65
|-1.77
|Gujarat Ambuja Exports
|138.45
|-2.60
|-1.84
|Zydus Wellness
|378.35
|-7.20
|-1.87
|Patanjali Foods
|500.30
|-9.65
|-1.89
|Procter & Gamble Hygiene & Healthcare
|11128.20
|-226.55
|-2.00
|Andrew Yule & Company
|20.22
|-0.42
|-2.03
|Gillette India
|8161.65
|-169.35
|-2.03
|The Bombay Burmah Trading Corporation
|1660.00
|-34.85
|-2.06
|Dabur India
|507.60
|-10.95
|-2.11
|Tasty Bite Eatables
|7050.00
|-157.80
|-2.19
|Balrampur Chini Mills
|459.50
|-10.65
|-2.27
|Eveready Industries India
|324.30
|-7.60
|-2.29
|Jyothy Labs
|247.15
|-5.90
|-2.33
|Manorama Industries
|1387.00
|-33.45
|-2.35
|Dwarikesh Sugar Industries
|36.33
|-0.90
|-2.42
|AVT Natural Products
|63.00
|-1.60
|-2.48
|Dodla Dairy
|1131.90
|-29.10
|-2.51
|DCM Shriram Industries
|35.41
|-0.92
|-2.53
|KRBL
|330.20
|-9.25
|-2.72
|Gopal Snacks
|290.30
|-8.15
|-2.73
|Sula Vineyards
|165.70
|-4.75
|-2.79
|Honasa Consumer
|294.55
|-8.55
|-2.82
|DOMS Industries
|2266.30
|-66.75
|-2.86
|Shree Renuka Sugars
|23.60
|-0.70
|-2.88
|Chaman Lal Setia Exports
|261.00
|-8.50
|-3.15
|Bajaj Hindusthan Sugar
|15.68
|-0.51
|-3.15
|Kaveri Seed Company
|747.00
|-24.50
|-3.18
|BCL Industries
|27.77
|-0.93
|-3.24
|Mukka Proteins
|21.94
|-0.76
|-3.35
|Godfrey Phillips India
|2043.70
|-73.05
|-3.45
|Godrej Consumer Products
|1175.00
|-42.60
|-3.50
|Venky's (India)
|1300.00
|-47.40
|-3.52
|Mrs. Bectors Food Specialities
|201.00
|-7.85
|-3.76
|Bajaj Consumer Care
|379.80
|-15.25
|-3.86
|HMA Agro Industries
|25.00
|-1.06
|-4.07
|Kokuyo Camlin
|79.00
|-3.37
|-4.09
|Globus Spirits
|855.60
|-40.00
|-4.47
|AWL Agri Business
|180.25
|-8.75
|-4.63
|Gokul Agro Resources
|161.35
|-8.05
|-4.75
|Gulshan Polyols
|153.70
|-7.80
|-4.83
|Tilaknagar Industries
|429.65
|-24.30
|-5.35
|LT Foods
|380.60
|-21.70
|-5.39
|Godrej Agrovet
|605.40
|-35.80
|-5.58
|Cupid
|383.75
|-22.90
|-5.63
|Prataap Snacks
|1015.00
|-67.45
|-6.23