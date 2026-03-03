Facebook Pixel Code
Google News Follow
Watchlist

BSE FMCG Index

NSE
BSE

BSE FMCG

BSE FMCG
BSE Diversified Financials Revenue Growth
  • BSE 100
  • BSE 100 ESG
  • BSE 100 LargeCap TMC
  • BSE 150 MidCap Index
  • BSE 200
  • BSE 200 Equal Weight
  • BSE 250 LargeMidCap
  • BSE 250 SmallCap
  • BSE 400 MidSmallCap
  • BSE 500
  • BSE 1000
  • BSE Auto
  • BSE Bankex
  • BSE Bharat 22
  • BSE Capital Goods
  • BSE Capital Markets & Insurance
  • BSE Central Public Sector
  • BSE Commodities
  • BSE Consumer Durables
  • BSE Diversified Financials Revenue Growth
  • BSE Dividend Stability Index
  • BSE Dollex 30
  • BSE Dollex 100
  • BSE Dollex 200
  • BSE Energy
  • BSE Enhanced Value
  • BSE FMCG
  • BSE Focused IT
  • BSE Focused Midcap
  • BSE Healthcare
  • BSE India 150
  • BSE India Infrastructure
  • BSE India Manufacturing
  • BSE India Sector Leaders
  • BSE Information Technology
  • BSE Internet Economy
  • BSE IPO
  • BSE Low Volatility
  • BSE Metal
  • BSE MidCap
  • BSE Momentum
  • BSE Oil & Gas
  • BSE Power
  • BSE Power & Energy
  • BSE Premium Consumption
  • BSE Private Banks
  • BSE PSU
  • BSE Quality
  • BSE Realty
  • BSE Select Business Groups
  • BSE Select IPO
  • BSE Sensex
  • BSE Sensex 50
  • BSE Sensex Equal Weight
  • BSE Sensex Next 30
  • BSE SENSEX Next 50
  • BSE Sensex Sixty
  • BSE Sensex Sixty 65:35
  • BSE Services
  • BSE SmallCap
  • BSE SME IPO
  • BSE TECK
Add to Watchlist
18553.23 Closed
-0.99-186.09
check Companies List
As on Mar 2, 2026, 3:59 PM IST
Intraday
1W
1M
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y
10Y
Nifty Smallcap 250
Nifty 50
Ethanol Stocks
Cement Stocks
Renewable Energy Stocks
Electronic Manufacturing Stocks

BSE FMCG Performance

Today's LowToday's High
₹17,897.30₹18,597.16
₹18,553.23
52 Weeks' Low52 Weeks' High
₹17,897.30₹21,490.85
₹18,553.23
Open Price
₹17,897.30
Prev. Close
₹18,739.32

BSE FMCG Technicals

Moving Average

DaySMAEMA
519,058.0818,944.02
1019,001.0718,970.42
2018,915.3318,978.39
5019,251.3419,220.22
10019,805.0919,581.51
20020,140.0619,921.74

BSE FMCG Contribution

Stocks pulling Indices UP

See More

Stocks dragging Indices DOWN

See More

BSE FMCG Share Price

Company Name
Value
Change
Change (%)
Trend
Kwality Wall's (India)		27.951.837.01
Hatsun Agro Products		911.7521.102.37
Flair Writing Industries Ltd		314.756.502.11
Avadh Sugar & Energy		383.256.451.71
Vadilal Industries		5030.0082.751.67
Avanti Feeds		1290.0011.150.87
Parag Milk Foods		204.251.750.86
CCL Products India		1019.758.350.83
ITC		314.801.200.38
ADF Foods		197.300.650.33
Hindustan Foods		485.100.550.11
Dhampur Sugar Mills		125.95-0.20-0.16
Bannari Amman Sugars		3600.00-8.00-0.22
Triveni Engineering & Industries		392.95-1.55-0.39
Britannia Industries		5970.00-24.25-0.40
Bikaji Foods International		635.00-3.05-0.48
Hindustan Unilever		2322.00-16.25-0.69
Emami		459.15-3.30-0.71
United Spirits		1373.25-9.95-0.72
United Breweries		1588.10-15.55-0.97
Nestle India		1278.20-13.25-1.03
Uttam Sugar Mills		196.00-2.20-1.11
Marico		779.40-8.80-1.12
G M Breweries		984.00-11.25-1.13
Varun Beverages		445.65-5.30-1.18
Colgate-Palmolive (India)		2224.00-29.60-1.31
GRM Overseas		159.35-2.30-1.42
VST Industries		230.00-3.70-1.58
Tata Consumer Products		1122.95-19.35-1.69
Radico Khaitan		2603.00-45.20-1.71
Sundrop Brands		633.00-11.00-1.71
Heritage Foods		312.85-5.65-1.77
Gujarat Ambuja Exports		138.45-2.60-1.84
Zydus Wellness		378.35-7.20-1.87
Patanjali Foods		500.30-9.65-1.89
Procter & Gamble Hygiene & Healthcare		11128.20-226.55-2.00
Andrew Yule & Company		20.22-0.42-2.03
Gillette India		8161.65-169.35-2.03
The Bombay Burmah Trading Corporation		1660.00-34.85-2.06
Dabur India		507.60-10.95-2.11
Tasty Bite Eatables		7050.00-157.80-2.19
Balrampur Chini Mills		459.50-10.65-2.27
Eveready Industries India		324.30-7.60-2.29
Jyothy Labs		247.15-5.90-2.33
Manorama Industries		1387.00-33.45-2.35
Dwarikesh Sugar Industries		36.33-0.90-2.42
AVT Natural Products		63.00-1.60-2.48
Dodla Dairy		1131.90-29.10-2.51
DCM Shriram Industries		35.41-0.92-2.53
KRBL		330.20-9.25-2.72
Gopal Snacks		290.30-8.15-2.73
Sula Vineyards		165.70-4.75-2.79
Honasa Consumer		294.55-8.55-2.82
DOMS Industries		2266.30-66.75-2.86
Shree Renuka Sugars		23.60-0.70-2.88
Chaman Lal Setia Exports		261.00-8.50-3.15
Bajaj Hindusthan Sugar		15.68-0.51-3.15
Kaveri Seed Company		747.00-24.50-3.18
BCL Industries		27.77-0.93-3.24
Mukka Proteins		21.94-0.76-3.35
Godfrey Phillips India		2043.70-73.05-3.45
Godrej Consumer Products		1175.00-42.60-3.50
Venky's (India)		1300.00-47.40-3.52
Mrs. Bectors Food Specialities		201.00-7.85-3.76
Bajaj Consumer Care		379.80-15.25-3.86
HMA Agro Industries		25.00-1.06-4.07
Kokuyo Camlin		79.00-3.37-4.09
Globus Spirits		855.60-40.00-4.47
AWL Agri Business		180.25-8.75-4.63
Gokul Agro Resources		161.35-8.05-4.75
Gulshan Polyols		153.70-7.80-4.83
Tilaknagar Industries		429.65-24.30-5.35
LT Foods		380.60-21.70-5.39
Godrej Agrovet		605.40-35.80-5.58
Cupid		383.75-22.90-5.63
Prataap Snacks		1015.00-67.45-6.23

Index Funds

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.57
3Y (%)88.22
5Y (%)141.09
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)0.27

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.28
3Y (%)87.03
5Y (%)139.06
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.30

Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.67
3Y (%)84.20
5Y (%)132.69
Fund Size (Cr)2120.59
ER (%)0.80

Motilal Oswal Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular Plan - Growth

1Y (%)20.65
3Y (%)84.17
5Y (%)132.21
Fund Size (Cr)3004.72
ER (%)1.01

Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct Plan - Growth

1Y (%)21.24
3Y (%)94.93
5Y (%)123.91
Fund Size (Cr)4236.59
ER (%)0.65
view more

Market News

More Market News
icon
Market Pulse